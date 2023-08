Audiolibri per viaggiare alla biblioteca Delfini

La biblioteca Delfini, per le vacanze dei modenesi, propone gli audiolibri per viaggiare: un elenco di 75 titoli, nel quale sono specificati i tempi di percorrenza e le voci narranti, suddiviso tra classici, come ’Orgoglio e pregiudizio’, e novità, come ’I leoni di Sicilia: la saga dei Florio’, autori italiani e stranieri, gialli e romanzi d’amore, con, solo alla Delfini, una sezione in lingua originale (inglese, francese, spagnolo), e tempi di ascolto che variano da poco più di un’ora fino alle venti ore di ’Il nome della rosa’ di Umberto Eco. Gli audiolibri si possono prendere in prestito come cd o scaricare direttamente utilizzando la tessera della biblioteca . Per gli utenti che, invece, hanno già cominciato a leggere il libro preso in prestito e vogliono portarlo in vacanza senza correre il rischio di ritardare la consegna, anche quest’anno le Biblioteche comunali di Modena allungano il prestito di libri, cd e dvd fino al 15 settembre. Come negli anni scorsi, infatti, gli utenti delle biblioteche hanno la possibilità di derogare alle normali scadenze di restituzione del prestito (30 giorni per i libri e 7 per cd e dvd), superate le quali scatterebbe la sanzione, e di garantirsi una scorta di storie, musica e film per il periodo delle vacanze. La biblioteca Delfini è sempre aperta, esclusa la settimana dal 14 al 19 agosto ed è attivo il servizio ’La biblioteca in un click’ .