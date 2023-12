"Auditorium al freddo, il Comune è intervenuto"

La dirigente scolastica della scuola secondaria di primo grado "Ludovico Antonio Muratori" (scuole medie) di Vignola, prof.ssa Brunella Maria Maugeri, interviene sulla questione del freddo all’auditorium della sua scuola (causato da un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento), che in queste ore sta sollevando polemiche politiche a livello locale tra i gruppi di opposizione in consiglio comunale e l’amministrazione comunale.

"Relativamente al riscaldamento dell’auditorium delle Muratori – spiega Maugeri – si precisa che la temperatura del locale in questione non è uniforme con quella degli altri spazi della scuola e presenta, nel corso delle giornate, oscillazioni termiche di alcuni gradi.

Per tale ragione è stata annullata la lezione del 20 dicembre del laboratorio di musica A tutta orchestra".

Sempre la dirigente scolastica sottolinea inoltre: "Dal primo momento in cui si sono verificati i malfunzionamenti, sono già stati effettuati alcuni interventi da parte dell’Ufficio tecnico del Comune e, anche in questi giorni, è proseguito il dialogo costante volto alla ricerca e alla risoluzione del problema. Un dialogo che la sottoscritta ha avuto direttamente con l’assessora alla scuola Daniela Fatatis e con il responsabile tecnico comunale. L’attenzione in merito da parte del Comune di Vignola continua quindi a essere altissima – conclude Maugeri – e anzi colgo l’occasione di ringraziare l’amministrazione comunale e il personale tecnico per la grande disponibilità e collaborazione che, da tempo, manifestano verso la nostra scuola".

m.ped.