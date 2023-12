"Auditorium al freddo, ora basta"

Ancora i problemi nella gestione degli edifici scolastici, e in particolare le questioni relative al riscaldamento degli edifici, sono al centro delle critiche da parte dei gruppi di minoranza in consiglio comunale nei confronti dell’amministrazione comunale. Nello specifico Angelo Pasini, consigliere di opposizione di Vignola per Tutti, denuncia la situazione che stanno attraversando le medie Muratori.

A nome di tutti i gruppi di minoranza, il consigliere scrive: "Evidentemente la manutenzione degli edifici scolastici non è il punto di forza di questa amministrazione comunale. Dopo la materna Andersen al freddo per 2 settimane e il rocambolesco trasloco in altro edificio (le "Aldo Moro" per un paio di giorni, ndr), sappiamo che almeno dai primi di dicembre il riscaldamento nell’auditorium della scuola media "Ludovico Antonio Muratori" non funziona. Nessuno è intervenuto – prosegue il consigliere Pasini - nonostante le ripetute segnalazioni, e così si devono sospendere le attività di studio e laboratorio. Il dirigente scolastico – continua Pasini – ha scritto a docenti, personale Ata e genitori: "A causa del clima freddo del laboratorio di musica, la lezione del laboratorio di "A tutta orchestra" prevista per mercoledì 20 dicembre è annullata. Auspichiamo di poterci rivedere il primo mercoledì dopo le vacanze natalizie". Presto – conclude sarcastico Pasini – dovremo attenderci l’annuncio dell’inaugurazione di un frigidarium a Vignola…". La polemica sul freddo alle medie rischia di andare avanti anche nelle prossime settimane, con l’opposizione pronta a rilevare cosa non funziona all’interno del plesso scolastico.

m.ped.