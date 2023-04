Auguri a Fernando Tisi dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso

La Società Operaia di Mutuo Soccorso ha inviato in questi giorni un messaggio augurale e di vicinanza a Fernando Tisi. "Questo – si legge in una nota della stessa Società Operaia di Mutuo Soccorso - nella speranza di strappargli un sorriso, esattamente come lui ha sempre fatto nei confronti di tutti, componendo innumerevoli scanzonate zirudelle che passando di bocca in bocca sono rimaste nella memoria collettiva. Fernando è nato a San Cesario il 16 febbraio 1938 e ha lavorato prima in cartiera, poi alla Panini spa di Modena fino alla meritata pensione, ma non si è fermato perché ha continuato a prestare tutto il suo tempo libero al volontariato. Oltre a collaborare in ambito locale con le iniziative della Società Operaia di Mutuo Soccorso e dell’associazione Le Contrade di San Cesario, è stato di riferimento in assistenza fiscale presso il Caf della Cisl di Castelfranco. Le sue poesie e le sue zirudelle figurano in varie raccolte, tra le quali "Risate Modenesi" di Sandro Bellei e un volumetto promosso dall’Amministrazione comunale sul Carnevale delle Contrade. La sua ultima composizione è formulata come invocazione di natura sportiva, rivolta a San Geminiano". Così recita l’inizio della zirudella: "San Zemian da la berba bianca set che al Modna in A mi manca Am piasrev un Presideint ma con dl’or e con dl’arzeint".

m. ped.