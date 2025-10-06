Auguri, big Luciano! . E sinfonie rivisitate

Il tenore Vittorio Grigolo (nella foto) sarà l’ospite d’onore della serata dedicata a Luciano Pavarotti, nel giorno del suo 90° compleanno, domenica 12 al teatro Comunale: il concerto riunirà dopo 70 anni la Corale Rossini e il gallese Fron Male Voice Choir, formazioni che furono protagoniste al concorso di Llangollen, ‘culla’ del tenorissimo. L’evento concluderà il Modena Belcanto Festival che mercoledì 8 a Vignola porterà alla ribalta i cantanti dei corsi di Raina Kabaivanska e giovedì 9 alla sala Truffaut proporrà in prima assoluta la nuova colonna sonora che Daniele Furlati ha composto per "Il bacillo dell’amore", capolavoro del cinema muto con Marlene Dietrich, poi offrirà escursioni nel lied tedesco e nel panorama musicale estense.

Tra i concerti del festival "Grandezze & Meraviglie", mercoledì 8 al Palazzo Ducale di Sassuolo l’ensemble Dulcedo nello "Stabat Mater" di Scarlatti e l’ "Audi Caelum" di Monteverdi, poi domenica alla Galleria Estense il Rosso Verona Baroque Ensemble nella riscoperta di Giuseppe Torelli, compositore fra Sei e Settecento. E con gli Amici della musica, domenica 12 all’Hangar Rosso Tiepido, Mauro Loguercio ed Emanuela Piemonti eseguiranno la Prima e Terza Sinfonia di Beethoven trascritte per violino e pianoforte.

