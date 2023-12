Aule fredde, protesta al Selmi: "Lezioni impossibili con le giacche"

Tutti in classe con sciarpa e cappello. Succede all’istituto Selmi biologico dove i termosifoni, già dalla prevista accensione del 22 ottobre, non avrebbero mai preso a funzionare se non in qualche sporadica occasione. Per questo motivo ieri mattina, stanchi di patire freddo, soprattutto con l’arrivo delle prime nevicate, gli studenti di alcune classi si sono radunati nell’atrio, dando il via ad una vera e propria protesta. "Giusto nell’atrio e in gruppo si stava bene – commenta uno degli studenti, Pietro Giacobazzi – nelle aule è impossibile seguire le lezioni e da settimane, ormai, ci presentiamo in classe con cappelli e giacche. Il problema riguarda in particolare alcune aule del Selmi biologico ma anche una classe del linguistico". Ieri mattina hanno aderito infatti alla protesta almeno quattro classi del Polo Leonardo, in particolare gli studenti che seguono le lezioni nelle aule del lato che affaccia su via Da Vinci. "Il problema non riguarda tutto l’istituto – sottolinea lo studente – ma il primo piano della palazzina e qualche aula della sede principale. Il freddo persiste da sempre, ovvero dal 22 ottobre perchè in realtà i termosifoni non sono mai partiti se non in qualche raro momento della mattinata. Noi studenti ci siamo stancati – rimarca – sappiamo bene che il preside può fare poco e abbiamo organizzato una protesta tranquilla per farci ascoltare. Oggi (ieri, ndr) ci siamo trovati nell’atrio: eravamo tre, quattro classi che praticamente non hanno fatto lezione. Quando si è presentato il problema al Muratori, ad esempio, agli studenti è stato concesso di seguire le lezioni con la Dad e ci chiediamo come mai a noi questa possibilità non sia stata offerta. La Provincia ha detto che i tecnici sarebbero arrivati e nel frattempo ci avevano proposto stufette ma erano vecchie, puzzavano di bruciato e comunque una stufetta non è in grado di scaldare tutta l’aula. Attendiamo il consiglio dell’11 dicembre per capire se la situazione sarà sistemata".

La Provincia, intanto, fa sapere come ieri sia stato eseguito un intervento all’impianto di riscaldamento della nuova palazzina dell’istituto Selmi, a causa della presenza di aria nelle tubazioni dell’impianto che ne hanno compromesso il corretto funzionamento. I tecnici della Provincia saranno presenti anche oggi nell’istituto per monitorare la situazione ed intervenire tempestivamente in caso di nuovi disagi, mentre durante la pausa didattica natalizia è previsto un intervento di svuotamento dell’impianto per il ripristino completo delle funzionalità dello stesso, così da risolvere definitivamente il guasto. Anche al liceo Muratori San Carlo, ieri, nella sede di via Cittadella è stato effettuato un nuovo intervento di manutenzione alla caldaia che regola l’impianto di riscaldamento, a causa di un nuovo malfunzionamento che ha comportato un calo delle temperature interne delle aule.

Nei prossimi giorni sarà installata una nuova caldaia. Infine un analogo intervento è stato effettuato all’istituto Levi Paradisi di Vignola, che presenta la stessa problematica dell’istituto Selmi, anche in ragione del fatto che i due edifici hanno le medesime caratteristiche costruttive. Nei tre istituti coinvolti dagli interventi – fa sapere la Provincia –, le lezioni si svolgeranno regolarmente con il monitoraggio costante da parte dei tecnici, delle temperature interne delle classi.

Valentina Reggiani