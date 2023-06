Aumentano ancora i posti nei nidi "Vogliamo supportare le famiglie"

Dopo le dodici unità aggiunte nel 2022, anche nel prossimo anno educativo (2023-’24) aumenteranno i posti a tempo pieno nel nido d’infanzia ’Arcobaleno’ di Castelvetro, con ulteriori sei unità, portando il totale a 66 posti (54 a tempo pieno e 12 part time), distribuiti su quattro sezioni miste. A confermarlo è la stessa amministrazione comunale, che spiega: "La conferma viene dal Piano annuale dei servizi per la prima infanzia approvato in questi giorni dalla Giunta dell’Unione Terre di Castelli. Un incremento importante per una piccola realtà come Castelvetro, voluto dall’Amministrazione comunale (per un costo attorno ai 36.000 euro) per andare sempre di più incontro alle esigenze delle famiglie e incrementare il sistema educativo per la fascia d’età sotto i 36 mesi. "Abbiamo voluto lanciare un segnale importante – dice Giorgia Mezzacqui, vicesindaca e assessora alla scuola –: da parecchi anni il nido non è più considerato solo una risposta a un’esigenza sociale dei genitori, ma anche una tappa nel percorso di educazione e di istruzione dei bambini. Ridare dignità alla donna significa non dover essere costrette a scegliere tra lavoro e maternità". L’aumento dei posti disponibili assume poi un carattere particolarmente significativo se rapportato al numero di domande non accolte (168) nel territorio delle Terre di Castelli per mancanza di posti disponibili. "Infatti la situazione non è rosea – continua Mezzacqui – ogni anno troppe famiglie in Italia non hanno la certezza di trovare posto all’asilo nido per i loro figli. Uno stato di precarietà molto alto per quello che ritengo un servizio essenziale. L’incremento dell’offerta riduce la lista d’attesa e garantisce ai bambini e alle bambine castelvetresi l’accesso ad un servizio particolarmente apprezzato". Intanto, sempre a proposito di scuola, la fine delle lezioni a Castelvetro ha portato con sé anche la conclusione de ’La scuola diffusa’, un progetto sperimentale promosso dalle insegnanti delle scuole Don Gatti e Alice di Solignano, in collaborazione con il Comune di Castelvetro. Con approccio decisamente innovativo, il progetto ha letteralmente trasformato il paese in una "scuola diffusa", con nuovi spazi e nuovi luoghi dedicati all’educazione e alla didattica. m.ped.