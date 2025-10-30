Aumentano gli sfratti: "Alcuni proprietari preferiscono aprire B&B"

Cresce il numero di proprietari che sfrattano gli inquilini con contratto regolare per adibire l’abitazione a B&B oppure ad appartamenti destinati a lavoratori con esigenze temporanee. "Ci sono famiglie che possono permettersi l’affitto, lo pagano regolarmente, lavorano con contratti a tempo indeterminato, ma che sono stati mandati via: siccome non trovano alloggi da affittare abbiamo alcune famiglie nel palazzo di via Costellazioni che pagano anche 850 euro al mese", riferisce l’assessora alle Politiche sociali Francesca Maletti che dà conto di un fenomeno potenzialmente pericoloso per la coesione sociale della città.

Come riportato nell’articolo nella pagina accanto, il numero di abitazioni destinate ad affitti brevi (turistici) o transitori (per lavoratori in trasferta) aumenta, e il numero è destinato a salire progressivamente se si pensa che sono 800 le attività che aspettano il via libera. "È evidente che l’opportunità ingolosisce molti proprietari, tentati di tuffarsi nel business. Per questo abbiamo bisogno di nuove abitazioni da immettere sul mercato". A Modena, continua Maletti, non arriviamo a casi eclatanti come quello di Bologna, dove è stato abbattuto un muro: ma ci sono sfratti anche qui e sono in aumento, e non tutti possono permettersi l’albergo in attesa, non sempre breve, di trovare una soluzione alternativa".

Il Comune sta lavorando al bando per la trasformazione temporanea per dieci anni degli uffici vuoti in residenze abitabili: "Stimiamo – dice Maletti – che, dei 3.900 locali adibiti a ufficio che ci sono in città, oltre la metà siano sfitti".

Mentre sulle nuove costruzioni, "stiamo dando impulso all’Edilizia residenziale sociale: sono 212 gli alloggi Ers realizzati negli ultimi tre anni, 279 quelli in corso di realizzazione e altri 51 in previsione, grazie anche alle risorse del Pnrr che hanno fatto da volano a molteplici interventi privati". Inoltre con Agenzia Casa "prendiamo in affitto appartamenti garantendo il pagamento del canone con contratto concordato e delle spese condominiali, il rilascio dell’immobile alla scadenza e l’eventuale rimborso per ripristinare i danni, inoltre imu agevolato allo 0,30. Sono 525 gli immobili gestiti da Agenzia Casa e abbiamo 1.500 famiglie in lista di attesa di un alloggio": è la cosiddetta fascia grigia, nuclei che con Isee oltre gli 11mila euro, dai 6mila ai 35mila euro di reddito, che pur lavorando hanno difficoltà a trovare un appartamento in affitto. Non trascurabile il modello dell’ ’autorecupero’ indicato dall’assessore regionale Giovanni Paglia secondo cui una delle ragioni alla base delle abitazioni sfitte è che hanno bisogno di ristrutturazioni che i proprietari non possono permettersi. L’idea di Paglia è dare vita a un protocollo sorretto da un quadro normativo che prevede che l’inquilino si faccia carico delle spese dei lavori da scalare poi dall’affitto. La Regione farebbe da garante, coinvolgendo anche le banche, per finanziare il progetto.

E a proposito di Regione, gli occhi sono rivolti al piano annunciato nelle scorse settimane: 300 milioni per l’emergenza abitativa: "Il 7 novembre – dice Maletti – è previsto un tavolo per le Politiche abitative tra la Provincia e i vari Comuni per capire le potenzialità e le opportunità di questa delibera regionale per il nostro territorio". Potrebbe essere l’occasione di rimettere in circolo quel centinaio di alloggi Erp, popolari, che necessita di una robusta ristrutturazione, da almeno 30-40mila euro: "Sarebbero preziose per dare una risposta alle 1.200 famiglie in attesa: sono nuclei con un reddito molto basso e che vivono casi di invalidità o di sfratto incolpevole. Il canone medio è di 173 euro mensili".

Intanto l’assessora ricorda che da lunedì, fino al 27 novembre, è possibile presentare le domande di contributo per il pagamento del canone di locazione, il Bando affitto comunale 2025, un aiuto per le famiglie in difficoltà, un milione di euro per contribuire al pagamento dei canoni d’affitto dei cittadini. Informazioni sul sito internet del Comune.