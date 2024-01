"Aumentano i lupi: ora sono dodici. Ma la sorpresa è il gatto selvatico"

Sono stati diffusi i dati dei lupi censiti da ‘Wild Appennines’ sito web scientifico esperto di fototrappolaggio che tiene monitorata la presenza degli animali selvatici sul nostro Appennino. ‘Nel comune di Fiumalbo abbiamo censito – dicono i responsabili dell’ass.ne – e confermato quasi una decina di lupi; e stimati non più di una dozzina totali in tutto il comune di Fiumalbo. Ovviamente i dati sono mutevoli’. I lupi censiti da Wild Apennines in questo comune sono quattro coppie (3 accertate ed una da confermare e filmare), un solitario ‘lupo della palude’, un solitario vecchio ‘lupo ‘delle radure’ e un nuovo lupo solitario del 2021. Realizzata anche una tabella diffusa sui social con le predazioni vicino alle abitazioni. "Accade soprattutto nei mesi invernali – spiegano dall’ass.ne – che i lupi si abbassino a valle e il loro areale può comprendere anche i centri abitati. Anche in zone ’basse’ continuano comunque a predare fauna selvatica, ma possono imbattersi anche in animali domestici o d’allevamento, dunque i lupi sono ancora più monitorati, ma è molto raro che attacchino un animale domestico. Può succedere, ma raramente. La tabella (https://www.facebook.com/w.appennines/posts/pfbid0YqpWEpA8as2bhcmGAoXosSut4NoxeMpP993DFwhm8XmpCUo1vSAUmRQxGVMUkWbRl) lo dimostra, riporta le predazioni da parte dei lupi immortalati nei nostri filmati’. Seppur alcune predazioni siano notevoli, come quelle da parte della prima coppia di Lupi, sono stati cacciati unicamente animali selvatici. Si riscontra una sola predazione da parte di un lupo di un animale domestico: un lupo solitario abbassatosi in un quartiere abitato che dai caprioli è passato a mangiare una capra. Un caso eccezionale. Il lupo ha vagato ancora per un po’ nella zona, per poi ritornare nei suoi boschi". Altri rilievi riguardano la coppia del Monte Cimone numero 1 che pareva essersi sciolta inspiegabilmente nel 2022, rivista nuovamente unita coi due lupi a caccia di caprioli. Fu grazie ad un filmato fototrappola di ‘Wild Appennines’ che nell’ottobre 2022 fu avvistato il raro gatto selvatico nell’Appennino Tosco-Emilano, precisamente nel comune di Fiumalbo. "Inavvistabile, introvabile, esiste ma è come se non esistesse: il gatto selvatico è uno degli animali più eccezionali d’Italia (addirittura più raro e inavvicinabile del lupo) e uno dei più difficili da osservare in tutta Europa, non a caso è detto ’il fantasma dei boschi’".

Giuliano Pasquesi