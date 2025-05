Aumentano le domande per il nido. Con il ’Biribicchio’ posti per tutti

Le richieste a Maranello per un posto al nido sono aumentate del 27%, ma sono state tutte accolte grazie ad un nuovo asilo che ha rafforzato il servizio, rimodulandolo sulla base delle domande. "Se abbiamo raggiunto l’obiettivo del 100% anche quest’anno, nonostante un incremento significativo delle domande – dice Laura Costi, assessore all’Istruzione - lo dobbiamo all’efficacia di una programmazione a medio-lungo termine che garantisce al servizio una grande flessibilità".

Per far fronte a 21 nuove domande rispetto alle 82 dell’anno precedente, verrà attivato un nuovo nido, il ‘Biribicchio’, all’interno della struttura educativa di via Magellano 17, mentre la riorganizzazione di alcune sezioni ha consentito di raddoppiare i posti disponibili per i più piccoli - nati nel 2025 - proprio per dare risposta all’aumento di nuove richieste per questa fascia di età, che in un anno sono passate da 18 a 33 domande. In vista del prossimo anno educativo, il Comune conferma dunque la copertura del 100% sulle richieste di accesso ai servizi 0-3 anni, il cui numero di iscritti salirà a 182.

"Le richieste sono aumentate - commenta il sindaco di Maranello, Luigi Zironi - a dimostrazione del fatto che i servizi educativi sono un’esigenza reale per le famiglie. Nessuno dev’essere costretto a scegliere tra l’accudimento dei bimbi e il proprio mestiere e riteniamo fondamentale poter a queste persone la certezza di un posto al nido per i propri figli, sia per la conciliazione vita-lavoro sia per le politiche a favore della natalità".

s.f.