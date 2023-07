"Aumentano minori stranieri soli e i posti ormai non bastano più"

A Modena continuano gli arrivo di minori soli non accompagnati e i posti sono tutti occupati, tanto che nei momenti di massima affluenza, alcuni ragazzi soo stati sistemati in albergo. In città il progetto Sai conta 60 posti "e deve invece far fronte a una presenza media di 220 minori soli non accompagnati", tanto che il rischio è che "la filiera dell’accoglienza salti".

Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli scrive una lettera al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in vista del suo arrivo in città martedì, spiegando che si stanno creando tensioni e che così "non si garantisce equa ripartizione né integrazione", quindi "occorre rivedere il sistema dell’accoglienza". Nel 2022 il Comune, ricorda il sindaco, si è trovato a gestire 454 minori stranieri non accompagnati, dei quali 294 giunti in corso d’anno. E da inizio 2023 ne sono arrivati 132, mentre a ora "il Comune ne ha in carico 219 e registra una costante e progressiva ripresa degli arrivi". Intanto, i posti disponibili nella pronta accoglienza, "peraltro rivisti e aumentati di recente, sono tutti pressoché occupati così come nelle seconde accoglienze. Ma le criticità legate al flusso di minori stranieri non accompagnati non finiscono qui", chiarisce Muzzarelli. Nell’ultimo periodo, infatti, persone in un primo momento segnalate e accolte come maggiorenni nei Cas dichiarano poi di essere minorenni.

"E si sta verificando anche la prassi di arrivi di minori provenienti dai centri di accoglienza dei luoghi di sbarco e assegnati dal ministero direttamente alla Prefettura al pari degli adulti: soltanto negli ultimi due giorni sono arrivati così 11 minori (dato al 27 luglio)", fa i conti il primo cittadino. Quindi il muovo appello per l’innalzamento in fascia A della Questura con l’aumento di agenti "indispensabile per far fronte alla richiesta di sicurezza dei cittadini", insiste. Muzzarelli chiede poi di “definire un livello di collaborazione istituzionale che possa dare garanzia di una reale integrazione dei minori nel rispetto della legalità poiché l’attuale non gestione del flussi comporta inevitabili tensioni". Tutto ciò avviene "nonostante sia attiva una rete nazionale di accoglienza che però va rivista e ampliata", sottolinea il sindaco. I posti attivi in tutto sono indicativamente 6.680, ma il fabbisogno è almeno triplo. Addirittura, fa notare Muzzarelli, l’aumento del rimborso ministeriale a carico del Fondo nazionale "rende di fatto più conveniente la rendicontazione di minori in carico a tale Fondo che non nella rete Sai, infatti la retta giornaliera rendicontabile per ciascun minore nella rete Sai è di circa 68 euro, mentre il Fondo nazionale rimborsa fino a 100 euro".