Aumentati i controlli contro lo spaccio

In queste ultime settimane la polizia municipale di Castelfranco Emilia ha intensificato l’attività di controllo del territorio. A renderlo noto è l’amministrazione comunale: "Dagli ultimi accertamenti, mirati in particolare al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono state controllate 15 persone ed è stata contestata una sanzione. L’attività straordinaria di controllo del territorio proseguirà nelle prossime settimane". Il sindaco, Giovanni Gargano, aggiunge: "Il tema della sicurezza merita un occhio di particolare riguardo nel periodo estivo, quando una parte consistente dei nostri cittadini e cittadine si allontana dalla città. Per questo motivo abbiamo deciso di intensificare i controlli sul territorio da parte del nostro corpo di polizia locale. Un altro fenomeno che stiamo cercando di contrastare e limitare al massimo – fa sapere il Comune – è quello dell’utilizzo improprio di diverse aree di parcheggio del territorio, che troppo spesso vengono usate in modo inopportuno da gruppi nomadi come veri e propri campeggi".

m.ped.