Aumento delle tariffe, la vicesindaca Casari: "Adeguamenti necessari per salvare i servizi"

Presa di mira dalla minoranza di centrosinistra per gli aumenti delle tariffe disposti recentemente, l’amministrazione affida la risposta alla vicesindaca Eleonora Casari. "Trovo veramente fuori luogo l’accusa di fare cassa sulle spalle delle famiglie. Non si tratta di un aumento ma di un adeguamento alle tariffe, un aggiornamento che non veniva fatto da decenni e che oggi serve per non gravare ulteriormente sul bilancio comunale. Mantenere tariffe ferme significa creare squilibri e costringere il Comune a coprire costi sempre maggiori, togliendo risorse ad altri servizi. Tenere tariffe irrealistiche e, nel frattempo, lasciare i ragazzi in scuole fatiscenti e palestre piene di muffa non è un atto di responsabilità". "Se qualcuno pensa che promettere asili gratis o servizi a costo zero sia una soluzione, forse – continua Casari – ha dimenticato in che stato di abbandono si trovava il nostro Comune solo pochi anni fa". Dal Comune viene poi il riconoscimento che "si tratta di un sacrificio". "Abbiamo il dovere di garantire la sostenibilità dei conti pubblici per il bene di tutta la comunità, non solo delle famiglie con figli. Fermo restando che le rette delle famiglie coprono solamente del 20% del costo del servizio, il resto è un investimento del Comune". E sugli investimenti Casari spiega: "Non promettiamo opere faraoniche e irrealizzabili, ma lavoriamo sulla concretezza. Alla fine del mandato i cittadini ci giudicheranno sui fatti concreti".

Alberto Greco