Ausl: "Attenzione alle truffe via sms"

Nelle ultime settimane sono stati segnalati all’Azienda Usl alcuni tentativi di truffa attraverso sms sul cellulare dei cittadini. Nel dettaglio, una signora ha contattato l’Ufficio relazioni con il pubblico segnalando di aver ricevuto un sms in cui si invitava a contattare presunti uffici sociosanitari per ascoltare una comunicazione. Stando a quanto riferito, il numero che il destinatario è invitato a chiamare è a tariffa elevata con scatto alla risposta (prefisso 893), a rispondere sarebbe una persona che si qualifica come presunta operatrice di una cooperativa che sarebbe collegata all’Ausl: si sottolinea che non si tratta in alcun modo di un servizio dell’ Ausl ma di un tentativo di truffa e si invitano i cittadini a segnalare casi di questo tipo alle forze dell’ordine.