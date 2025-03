Ausl, il bilancio di genere. Sempre più donne assunte. Sono il 74 per cento. Ma ancora poche ai vertici

Cresce, all’interno dell’Azienda Ausl di Modena, la presenza femminile che rappresenta il 74% dell’organico. Permangono però disparità nelle posizioni dirigenziali anche se nelle Strutture Complesse, dove la percentuale di donne ai vertici raggiunge solo il 35% (28 su 79), si osserva un miglioramento rispetto al passato (31,25% lo scorso anno), segno di un graduale cambiamento verso una maggiore equità. Scenario a parti invertite nelle Strutture Semplici dove, invece, la quota nelle posizioni dirigenziali è del 64% (71 su 111).

E’ quanto emerge dalla seconda edizione del Bilancio di Genere dell’Azienda USL di Modena. "Il Bilancio di Genere – ha spiegato Mattia Altini, direttore generale dell’Ausl – rappresenta un fondamentale punto di partenza per riconoscere sia i progressi compiuti che le criticità ancora presenti all’interno della nostra organizzazione. Siamo determinati a garantire un ambiente di lavoro equo, dove ogni risorsa possa valorizzare il proprio talento senza barriere legate al genere". La percentuale femminile più alta si registra nei ruoli tecnici, amministrativi e infermieristici (intorno all’80%) e le fasce di età maggiormente rappresentate da donne in Azienda sono quelle tra i 50 e i 60 anni. "Il nostro impegno – ha affermato Milena Casalini, responsabile del Bilancio di genere e presidente del Comitato Unico di Garanzia – è quello di proseguire con forza in politiche di conciliazione e percorsi di crescita professionale che favoriscano una rappresentanza più equilibrata nei ruoli decisionali e apicali". Gli istituti classici a favore della conciliazione vita-lavoro come lo smart working, il part time, il congedo parentale e i permessi, ma anche la maternità e paternità o il ricorso allo straordinario, indicano una maggiore fruizione di questi istituti da parte delle donne e nel complesso sono ampiamente utilizzati, compreso il congedo parentale per i padri.

Il Bilancio analizza anche il gender pay gap, il divario tra retribuzioni che, seppur inferiore rispetto al settore privato, si manifesta purtroppo in modo particolare nelle posizioni apicali. Una differenziazione che, viene sottolineato, è imputabile però "a dinamiche pre-mercato" ed è il risultato di "scelte formative e professionali che penalizzano la carriera femminile lungo il suo corso". Novità di questa edizione del Bilancio di genere, l’inserimento di indicatori relativi al benessere lavorativo e/o organizzativo come le assenze e interruzioni del rapporto di lavoro che possono essere segnali di ’disagio’ lavorativo. Vi è, in azienda, un sostanziale equilibrio di genere nei recessi volontari e nelle mobilità in uscita.

Un ulteriore elemento, è l’ampliamento dell’analisi all’accesso ai servizi sanitari, che mette in luce le differenze di genere nella salute e nei percorsi di cura. Dai dati si evince che in provincia la presenza femminile è maggiore, in termini di ricoveri, in reparti quali l’ortopedia, per fratture spontanee e traumi da osteoporosi, e lungodegenza data l’aspettativa di vita maggiore. "La donna – ha detto Romana Bacchi, direttrice Sanitaria dell’Azienda USL di Modena – è invece meno affetta da malattie di ambito cardiologico, trattamenti psichiatrici ospedalieri e malattie polmonari". Si evidenzia poi la netta prevalenza femminile nelle residenze e centri diurni per anziani in linea con i dati epidemiologici: speranza di vita e condizioni socio economiche che vedono la donna più frequentemente sola e meno sostenuta da caregiver familiari.

Dal Bilancio emergono poi azioni e proposte per superare gli stereotipi di genere, sviluppare corsi di autodifesa e potenziare la conciliazione vita-lavoro.