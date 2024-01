Ausl, primo bilancio di genere: "In corsia sempre più donne. Ma faticano a fare carriera"

Primo bilancio di genere per l’Azienda USL di Modena. Il documento, tra i primi pubblicati da aziende sanitarie della regione, è stato presentato ieri mattina alla presenza dell’assessora regionale alle Pari Opportunità, Barbara Lori, della direttrice generale dell’Ausl di Modena, Anna Maria Petrini e della presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Ausl di Modena, Milena Casalini. L’obiettivo è quello di realizzare una maggiore trasparenza sull’impatto delle politiche di genere rispetto alle opportunità per i lavoratori, ma anche rispetto alle attività che l’Azienda quotidianamente svolge per la comunità. Ciò per creare un maggior benessere aziendale, attivando meccanismi tesi a prevenire e contrastare pratiche potenzialmente discriminatorie e, non ultimi, episodi di violenza di genere. Suddiviso in sei capitoli, il bilancio attua un’analisi del ‘gender gap’ (divario di genere). Nel dettaglio, i dati analizzati relativi a oltre 5400 dipendenti fanno emergere una netta prevalenza di donne (74% contro il 26% di uomini). La differenza distributiva per genere è più accentuata nel personale infermieristico (oltre 2300 persone, di cui il 79% donne e il 21% uomini), mentre si riduce se consideriamo le persone con lauree in medicina (720 totali, di cui il 61% donne e il 39% uomini).

Il divario si riduce anche se prendiamo in considerazione la carriera degli incarichi medici di struttura semplice, fino ad invertirsi alla direzione delle strutture complesse: in quelle organizzative semplici sono presenti 41 donne (64%) e 23 uomini; ai vertici delle strutture organizzative complesse 16 donne (28%) e 42 uomini. Accanto a una prima analisi della distribuzione del personale che sarà ulteriormente approfondita, viene rilevata la scelta più frequente da parte delle donne di discipline che portano a carriere meno remunerative. Nonostante politiche di assunzione orientate all’equilibrio e all’equità, si rileva infatti ancora una quota di ‘gender pay gap’ – differenza di genere nella retribuzione – e le donne faticano di più ad arrivare alle posizioni apicali. Va però rimarcato che tutta la direzione generale è al femminile, a partire proprio dalla dg Anna Maria Petrini.

Alla luce dei dati emersi, si è lavorato su un piano di azioni positive per migliorare le politiche di genere, come proseguire in tutte le iniziative di conciliazione, in particolare attraverso smart-working, part time, sostegno ai caregiver e congedi parentali, la sottoscrizione di convenzioni con associazioni per servizi anziani o asili con sconto sulle rette, e l’attivazione di iniziative di welfare aziendale.

E c’è lo studio di fattibilità per l’attuazione del progetto ’spesa al lavoro’. Soddisfazione espressa da tutti i soggetti presenti: "Il bilancio di genere rappresenta per la Regione e per le aziende pubbliche del territorio, insieme agli enti locali, uno strumento preziosissimo" dichiara l’assessora regionale Barbara Lori. Milena Casalini, presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Ausl di Modena, infine, definisce il bilancio di genere come "il frutto di un grande lavoro di collaborazione e ascolto".

