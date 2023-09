Aut Aut, ecco il nuovo progetto educativo

Si terrà domani alle 17,30 a Castelnuovo Rangone, nella Polivalente di via Ciro Bisi 1, la festa di avvio del programma educativo e ludico-sportivo di Aut Aut Castelnuovo. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Il momento di festeggiamento sarà accompagnato dalla musica live della band "Settecani" e realizzata con il supporto delle associazioni Magicamente Liberi, Arci Caccia Castelnuovo e Polivalente Castelnuovo, che, assieme ai volontari di Aut Aut, organizzeranno un rinfresco aperto a tutti gli intervenuti. Prende così il via un nuovo percorso socioeducativo sul territorio dedicato alla crescita dei ragazzi con autismo: con la festa di domani entra infatti in attività Aut Aut Castelnuovo Rangone, una nuova realtà educativa che avrà sede proprio nella polivalente di via Ciro Bisi e che si rivolge ai ragazzi dai 12 anni di età con autismo e altre disabilità. Nei giorni in cui si festeggiano i vent’anni di attività di Aut Aut Modena Aps, associazione che si impegna a rappresentare e sostenere le famiglie di ragazzi autistici di Modena e provincia, ha inizio una nuova importante esperienza sul territorio dell’Unione Terre di Castelli. "E’ motivo di particolare soddisfazione – commenta Andrea Lipparini, presidente di Aut Aut Modena aps – essere riusciti a realizzare un nuovo gruppo Aut Aut sul territorio in sinergia con istituzioni e realtà associative". Paola Pavarotti, referente per le attività a Castelnuovo, aggiunge: "L’urgenza di questa iniziativa è nata dalle famiglie stesse, che hanno saputo mettere a fattor comune esperienze e competenze".

m.ped.