Autismo, percorsi di inclusività "Lavoro, sport e vita sociale per abbattere tutte le barriere"

Un progetto da 312mila euro a favore dell’inserimento sociale e lavorativo di chi è affetto da autismo, per la prima volta in Emilia Romagna vede unite Comune e Ausl, con la quasi totalità delle associazioni presenti sul territorio. Ad illustrare questa nuova convenzione che vedrà la luce a settembre sono state l’assessore alle politiche sociali e sanitarie Roberta Pinelli e la sua caposettore Annalisa Righi insieme a tutti i soggetti coinvolti. "Sono fiera di questo risultato – dice Pinelli – perché l’inclusione sociale e lavorativa di chi è affetto dal disturbo dello spettro autistico, che entra in contatto con chi non ne è affetto, non è semplice. Abbiamo fatto uno sforzo grande per questa co-progettazione e co-produzione del pubblico con le associazioni. Martedì in giunta probabilmente approveremo la delibera che prevede che una parte di questi fondi, provenienti dal fondo statale per l’inclusione per la disabilità e gestiti dalla Regione, sia per l’assegno di cura che sarà elargito da ottobre".

Sono 11 i progetti sperimentali finalizzati all’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disturbo dello spettro autistico, attivati dalle 9 associazioni modenesi: Aut Aut, Ideando, Il Tortellante, Intandem, Mo.Ba Lab One Asd, Ness1 Escluso Ets, Nordoff Robbins Italia, Scuola di pallavolo Anderlini e Domus. La dirigente Righi ricorda inoltre che "per definire questa complessa iniziativa tra pubblico e privato siamo partiti nello scorso febbraio attraverso un ‘tavolo’ provinciale al quale abbiamo invitato le associazioni iscritte negli elenchi dell’Ausl, questa per la trasparenza della gestione dei 312mila euro. Ci sono due linee di finanziamento possibili: l’inclusione socialelavorativa e l’assegno di cura che è pari a 60mila euro del totale. Abbiamo molto ragionato su questi progetti e al contempo abbiamo attivato un monitoraggio delle risorse impiegate". Tra i progetti scelti c’è molta musicoterapia e tanto sport, la produzione di pasta fresca per la quale sono divenuti famosissimi i ragazzi del Tortellante, l’insegnamento delle mansioni da ufficio oppure le gite sul territorio e nelle scuole primarie. Un secondo gruppo di attività invece sviluppa abilità trasversali attraverso dinamiche di gruppo come la produzione artigiana e lo sviluppo di autonomia personale e sociale dei ragazzi coinvolti con attenzione a orientamento e comportamento stradale e all’uso del denaro e dei servizi cittadini. "Un progetto di grande valore – ricorda il direttore del Distretto sanitario di Modena Andrea Spanò – perché il rapporto con i servizi sociali comunali dura negli anni mentre c’è stato un cambiamento di passo con le benemerite associazioni".

Termina Graziella Pirani, direttore della neuropsichiatria provinciale Ausl: "Questo disturbo dello sviluppo dei bambini e può permanere e compromette relazione e comunicazione. Abbiamo trattamenti per migliorare la qualità di vita di queste persone: attualmente seguiamo 460 persone affette da questo disturbo".

Stefano Luppi