"Autismo, tutti insieme verso l’inclusione"

Sostegno all’inclusione delle persone con disturbi dello spettro autistico e supporto ai caregiver. Sono le due tematiche al centro di altrettante delibere approvate recentemente dal Comitato di Distretto dell’area ceramica, organo che garantisce un costante confronto tra gli otto sindaci del Distretto e l’Ausl sui servizi socio-sanitari attivi sul territorio.

Il primo atto formalizzato dal Comitato riguarda le risorse del Fondo autismo, stanziato dalla Regione, che ammonta quest’anno a 201mila euro e rende operativi diversi interventi che andranno a potenziare i servizi già esistenti a sostegno di chi soffre di disturbi autistici.

Come? Agendo su più fronti: assistenza socio-sanitaria alle famiglie – anche attraverso l’assegno di cura -, percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di transizione fino ai ventuno anni, progetti sperimentali di formazione. In quest’ultimo ambito l’Ausl e i Servizi sociali dell’Unione dei Comuni del distretto Ceramico, in collaborazione con il terzo settore, stanno mettendo a punto iniziative di inclusione, socializzazione e attività sportive in base alle risorse disponibili, in co-progettazione con le Associazioni dedicate.

L’altra delibera approvata dal Comitato di distretto riguarda invece il sostegno ai caregiver attraverso le pause di sollievo, con il personale dei Servizi sociali impegnato a far rifiatare per alcune ore alla settimana chi si prende cura quotidianamente di una persona non autosufficiente. Più nel dettaglio viene confermata l’eliminazione della soglia Isee per l’accesso al servizio, garantendo tale servizio a tutti i caregiver, senza alcune distinzione. "La collaborazione con il terzo settore e l’Unione distretto Ceramico – sottolinea Federica Ronchetti, direttrice del Distretto sanitario di Sassuolo – per la coprogettazione delle risorse destinate ai fragili risponde a bisogni e necessità che ogni giorno le persone portano nei nostri servizi".

Così anche Luigi Zironi, presidente dell’Unione, che ha voluto sottolineare come la collaborazione con l’Ausl sia costante, "ed improntata al miglior supporto possibile delle persone fragili, per quanto ci viene consentito dalle risorse a disposizione, che ogni anno cerchiamo di incrementare nel nostro bilanci per accrescerne l’efficacia anche dal punto di vista della programmazione".

Stefano Fogliani