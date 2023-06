Autista con patente C e CQC per cooperativa agricola

Il Centro Impiego di Vignola fa sapere che una cooperativa agricola alimentare con sede a Castelvetro è alla ricerca di un autista con patente C e CQC alalla quale sarà richiesto di svolgere anche mansioni di magazziniere. Sono requisiti indispensabili che illa candidatoa sia automunitoa e abbia le patenti richieste. Gradita esperienza pregressa nella mansione. L’azienda, comunque, valuta anche candidati che abbiano indispensabile e consolidata esperienza come autisti patente B per formarli. Il lavoro prevede che la persona assunta esegua trasferte sul territorio della regione Emilia-Romagna e del Veneto. Al candidatoa assuntoa si offre inizialmente un contratto di lavoro a tempo determinato con la possibilità di trasformazione del medesimo a tempo indeterminato e l’orario di lavoro è a tempo pieno. Si raccolgono candidature fino a 090623. Per candidarsi cliccare sul pulsante invia candidatura nel portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe oppure contattare [email protected]