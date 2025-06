Autista di camion colto da infarto. Salvato dalla polizia locale

Colpito da un principio di infarto mentre era alla guida del suo mezzo pesante e percorreva le strade sassolesi, è stato soccorso dalla Polizia Locale di Sassuolo che ha evitato il peggio. E’ successo venerdi pomeriggio lungo la circonvallazione cittadina, all’altezza di via Mozambano, dove un autista straniero ha accusato un malore mentre era alla guida del suo camion: l’uomo ha accostato ed è sceso dal mezzo pesante accasciandosi al suolo ed è riuscito ad attirare l’attenzione di alcuni passanti che hanno allertato una pattuglia della Polizia Locale che si trovava in zona per un servizio di controllo e contestualmente hanno avvisato i soccorsi. L’autotrasportatore aveva un principio di infarto e accusava, oltre a forti dolori al petto, anche formicolio al braccio e mancanza di sensibilità agli arti inferiori: l’intervento tempestivo dei passanti, della Polizia Locale e dei soccorsi, subito sul posto, hanno evitato il peggio e l’autista, ricevute le prime cure, è poi stato trasportato presso l’ospedale cittadino per i controlli del caso. "Tempestività, professionalità e capacità di reazione: questo è ciò che ieri hanno mostrato gli agenti della Polizia Locale – afferma il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – che ringrazio al pari di quei cittadini che, fermando la pattuglia, hanno contribuito a salvare la vita ad una persona. Questo significa fare comunità"