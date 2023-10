Autista ed elettricista per impianti messa a terra

Il Centro Impiego Vignola, per conto di una Officina di Vignola, ha avviato la ricerca di un autista munito di patente CCQC che si occupi di trasporti con automezzo aziendale. Indispensabile la patente CCQC e, preferibilmente, la licenza media. Il lavoro contempla trasferte in provincia di Modena e zone limitrofe. Si offre contratto a tempo indeterminato con orario a tempo pieno. Lo stesso Centro Impiego, ha avviato, per conto di Ocsai di Vignola srl, la ricerca di elettricista che si occuperà di svolgere le attività di verificatore di impianti di messa a terra ai sensi del Dpr 4622001. Tra i requisiti richiesti è indispensabile esperienza professionale di almeno 3 anni nella mansione di elettricista o progettista di impianti elettrici e il diploma di Perito Elettrotecnico. È richiesta disponibilità ad effettuare trasferte infrasettimanali sul territorio nazionale con auto aziendale. Si offre contratto a tempo determinato o Partita Iva. Le domande vanno inviate, nel primo caso, entro il 19102023 e, nel secondo caso, entro il 23102023 a impiego.vignola@regione.emilia-romagna.it o tramite portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe