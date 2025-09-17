Autisti a gettone dalla Campania, i sindacati minacciano lo sciopero. “Seta non aveva soldi e invece...”

Modena, 17 settembre 2025 – Possibile sciopero degli autisti contro l’invio di gettonisti a Modena. I sindacati sono sulle barricate dopo la conferma da parte dell’agenzia interinale Apis srl di Avellino che ha sottoscritto un accordo con l’azienda modenese: “I timori espressi da Cgil Modena, Cisl Emilia Centrale e Uil Modena e Reggio sono stati confermati: è pronto l’invio di autisti gettonisti dalla Campania. Una prima tranche di 10 unità, dislocate nei bacini di Modena, Reggio e Piacenza prenderanno servizio da ottobre”.

Sono conducenti che hanno partecipato ai bandi di Air Campania, l’azienda regionale dei trasporti, in attesa dello scorrimento delle graduatorie per essere assunti.

All’ordine del giorno ora per i sindacati c’è la condivisione con i lavoratori Seta "dell’opportunità di un grande sciopero per fermare questa follia”.

Forte l’appello espresso anche al Comune e alla Provincia di Modena, affinché prendano posizione. “Seta ha agito nell’ombra, senza alcuna trasparenza, senza alcuna volontà di confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di categoria, mettendo tutti, Istituzioni comprese, di fronte al fatto compiuto – evidenziano i leader sindacati Dieci (Cgil Modena), Papaleo (Cisl Emilia Centrale) e Rinaldi (Uil Modena e Reggio) –. Questa è una nuova, lampante manifestazione di arroganza. Ci siamo sentiti ripetere che per il sostegno al lavoro c’erano solo 600mila euro, utilizzati per uniformare i buoni pasto nei bacini di Modena, Reggio e Piacenza. Briciole. Punto. Non un euro di più”. Inoltre “ci è stato sempre ribadito che l’Academy di Seta sarebbe stata sufficiente per risolvere in loco la ormai cronica carenza di personale".

Ora però “magicamente Seta apre i cordoni della borsa e, anziché investire sui propri autisti e sulla territorialità, si lancia in una spesa a favore di personale precario”. Gli autisti gettonisti “saranno accolti con un bonus economico, avranno a disposizione un alloggio e potranno contare rapidamente sul massimo dell’anzianità professionale. Parametro che da solo cuba circa 200 euro al mese. In sostanza, tutto quello che è stato negato agli autisti in forza a Seta ora viene garantito ai gettonisti, creando una discriminazione de facto”, osservano Cgil, Cisl E Uil.

Anche Luigi Sorrentino di OR.S.A. Emilia-Romagna esprime “ferma contrarietà” alla scelta di Seta di arruolare autisti gettonisti. “Una misura del genere non solo non risolve il problema della carenza di personale, ma rischia di alimentare ulteriori malcontenti tra i lavoratori, minando la coesione interna e la qualità del servizio”.

La situazione “richiede interventi strutturali e lungimiranti. Nei depositi montani, a partire da Pavullo, occorre favorire la permanenza stabile degli autisti, ad esempio attraverso la fornitura di alloggi temporanei a medio-lungo termine, che consentano un reale inserimento nel territorio e riducano il turn over”.

È “inaccettabile che, mentre si cercano soluzioni a centinaia di chilometri di distanza, in Seta vi siano già decine di autisti inseriti nelle graduatorie di Air Campania, pronti a rientrare nella loro regione di origine. Molti di loro lavorano da anni in Emilia, ma non sono mai riusciti a integrarsi a causa di stipendi troppo bassi e di una mole di lavoro insostenibile".

Questa “è la vera emergenza che Seta deve affrontare: rendere dignitoso e sostenibile il lavoro degli autisti già in forza, invece di ricorrere a scorciatoie precarie e divisive”.

OR.S.A. Emilia-Romagna chiede quindi “un confronto serio e trasparente con l’azienda e con le istituzioni locali, per costruire insieme soluzioni durature che garantiscano un trasporto pubblico di qualità e rispettoso delle persone che lo rendono possibile”.