Autisti cercansi: la scuola guida la paga Seta

di Gianpaolo Annese

Pagamento della ‘scuola guida’ per le donne e i giovani, e attivazione di servizi – come la palestra e un ambulatorio medico riservati ai dipendenti – da aggiungere allo stipendio che, per un neoassunto, parte da circa 1.300 euro. Seta prova ad arginare l’esodo di autisti in corso proponendo una serie di benefit per formare nuovi conducenti e contendere i più esperti alle altre società a colpi di welfare. Inoltre, in questo periodo incidono le assenze per malattia, nei giorni scorsi arrivate al 25 per cento del totale (a Modena circa 60 autisti su 253), come ha spiegato la società di trasporti nei giorni scorsi rispondendo a una polemica sollevata da Fratelli d’Italia. Numeri che testimoniano un minore appeal del mestiere rispetto al passato: un turn over nel settore c’è sempre stato, ma mentre prima era fisiologico adesso ha assunto dimensioni che stanno mettendo a dura prova la tenuta del servizio.

"Il problema – premette il presidente dell’azienda di trasporti Antonio Nicolini – non riguarda solo Modena, ma tutte le società di trasporto italiane, che hanno margini di intervento molto limitati. Con la pandemia il settore è entrato in forte difficoltà economica, acuita poi dalla mancanza di ristori adeguati da parte degli ultimi governi per attenuare l’impatto dei costi dell’energia". La maggior parte degli autisti viene da fuori Modena "e soprattutto i più giovani si rendono conto che questa città, a fronte dei numerosi servizi che offre, ha anche un alto costo della vita rispetto agli stipendi previsti, e chiedono di trasferirsi altrove".

Ultimamente, poi, si assiste a uno spostamento di lavoratori verso il comparto logistica-merci. In alcuni casi si preferisce guidare i camion della raccolta rifiuti di Hera (la patente è la stessa) perché a parità di stipendio non si lavora al weekend e non si trasportano persone, dunque si opera con un minor carico di responsabilità. "Stiamo organizzando – spiega Nicolini – una serie di iniziative per avere a disposizione un quantitativo idoneo di autisti con cui sopperire al turn over".

La prima prevede il reclutamento tra i disoccupati di persone – giovani sotto i 30 anni e donne – alle quali pagare il corso di scuola guida per conseguire la patente D e l’abilitazione professionale Cqc, che costa oltre tremila euro e richiede più di sei mesi di preparazione. "La prima classe di una trentina di persone è già pronta a iniziare le lezioni". Al corso partecipano tra gli altri anche una madre con la figlia e un cittadino ucraino fuggito dalla guerra che sta imparando l’italiano.

L’altra leva è fidelizzare gli autisti che già ci sono. "Intanto – prosegue Nicolini – è stato siglato finalmente l’accordo di secondo livello dopo dieci anni di trattativa che prevede salario aziendale aggiuntivo, in seconda battuta offriamo la possibilità per i primi tempi di disporre di un alloggio e stiamo ultimando la realizzazione di una palestra aziendale e di un ambulatorio medico riservati ai dipendenti. Dal 2022, inoltre, i contratti che attiviamo sono tutti a tempo indeterminato, così da garantire prospettive a chi decide di lavorare con noi".