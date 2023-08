Auto bloccata da dentro Figlio disabile in pericolo

Paura ieri mattina in via Giardini, a Modena. Un papà ha inavvertitamente lasciato le chiavi all’interno dell’auto elettrica e, dopo aver chiuso le portiere, si è avvicinato a quella posteriore per far uscire il figlio disabile. L’uomo però si è accorto che l’auto risultava bloccata dall’interno. A quel punto si è scatenato il panico, viste le alte temperature di questi giorni.

L’automobilista ha immediatamente avvisato i pompieri e,contestualmente, chiamato l’azienda produttrice del mezzo elettrico. La stessa, da remoto, è riuscita fortunatamente a sbloccare l’auto prima dell’arrivo dei pompieri. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, infatti, il giovane era già stato fatto uscire dal mezzo.

Tanta paura dunque ma, fortunatamente, la vicenda si è chiusa con un lieto fine e in brevissimo tempo. Il comando fatto partire da remoto ha fatto si, infatti, che le aperture del mezzo si sbloccassero senza l’intervento di terzi. Il ragazzo è uscito in breve tempo e non ha riportato alcun malore.