Auto finisce contro una cabina del metano, paura nel Modenese

Modena, 9 giugno 2024 - Auto urta una cabina di riduzione del gas del metano, attimi di paura nel Modenese. Il fatto è accaduto ieri sera a Casona di Marano. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo essere stati allertati per un forte scoppio. Una volta giunti sul posto, poco prima delle 23, hanno visto una colonna di fuoco alta una decina di metri, con vicino un'auto vuota. I pompieri hanno quindi tenuto bagnata la macchina, molto vicina alle fiamme. La situazione si è risolta quando i tecnici hanno chiuso l'erogazione del gas nella zona.

Sul posto 118, Guardia di Finanza e Polizia Locale da Vignola e da Zocca. Il conducente della macchina, dopo l'urto si era allontanato ed è stato rintracciato poco lontano (300 metri) dai finanzieri.

Hera fa sapere che sono partiti in mattinata gli interventi dei tecnici di In Rete, per mettere in sicurezza tutte le 2100 utenze interessate dall'incidente di questa notte.

I tecnici di In Rete, fino a chiusura lavori, passeranno da tutte le utenze private, per chiudere le valvole dei contatori. Si consiglia di rimanere a disposizione dei tecnici di In Rete per agevolare gli interventi di ripristino all'interno delle proprietà. I tecnici di In Rete passeranno due volte in ciascuna abitazione di Marano, nella parte bassa di Villabianca e Ospitaletto. A monte dell'incidente, a Casona e a Festà, i servizi sono in funzione. Per segnalazioni, necessità e informazioni, si può contattare: per il Comune di Marano, il numero: 334 6828538, per In Rete: 800 713 666.