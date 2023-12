Auto contro un muretto: 40enne resta ’intrappolata’

Altro grave incidente nella notte. Dopo lo schianto di venerdì all’alba a Soliera, costato la vita a Federico Scacchetti, avvocato 30enne, un altro grave impatto si è verificato nella notte travenerdì e sabato sulla strada Carpi-Ravarino, all’altezza del civico 1021. Erano circa le 2.45 quando sul posto, oltre ai mezzi di soccorso e ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco dei Carpi. Per cause in corso di accertamento, una macchina è finita fuori strada andando a sbattere contro un muretto.

A seguito dell’urto il mezzo si è ribaltato su stesso: al volante c’era una donna di 40 anni, di origine brasiliana, che era rimasta ‘incastrata’ nell’abitacolo. I pompieri hanno liberato la signora che poi è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Baggiovara: qui è stata ricoverata in Medicina d’Urgenza con una prognosi di 40 giorni.

Nel frattempo, la comunità carpigiana non si dà pace per la tragica e prematura morte di Federico Scacchetti: gli amici si stringono alla famiglia in queste ore di dolore, nell’attesa di conoscere la data dei funerali del giovane, il cui corpo è ancora in Medicina Legale a Modena. "E’ sempre rimasto il nostro primo tifoso della Cortilese anche dopo aver smesso di giocare – raccontano gli amici –. Gli dedicheremo una maglia della squadra, con scritto il suo nome, e con tutte le nostre firme, per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio, perché ci senta sempre vicini. Lui portava il sorriso sempre e ovunque".

Maria Silvia Cabri