Con l’auto nel cortile di una casa: muore ragazzo di 24 anni

Modena, 15 novembre 2023 – Tragico incidente stradale ieri sulla strada Contrada. Christian Epicoco, un giovane di 24 anni di Modena, è morto dopo essere finito fuori strada. L’incidente si è verificato intorno alle 22. Per cause ancora in corso d’accertamento, infatti, il ragazzo ha perso improvvisamente il controllo della Fiat Punto della quale si trovava alla guida, finendo nel cortile di un’abitazione.

La vettura si è ribaltata due volte prima di ‘atterrare’ sul selciato. Sul posto sono accorsi subito i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, insieme ai sanitari del 118 con ambulanza e automedica.

A causa del violentissimo impatto Christian Epicoco è stato sbalzato fuori dal mezzo per una decina di metri. I primi a prestargli soccorso e a dare l’allarme sono stati i residenti della casa ma all’arrivo dei sanitari del 118 per il giovane non c’era più nulla da fare: il conducente è deceduto sul colpo.

Sono ora in corso le indagini per ricostruire la dinamica del tragico schianto.