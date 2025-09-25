Auto d’epoca sulle tracce del Drake

Si muove sulle tracce del mito del Drake il ‘Gran Premio di Modena’ promosso dal Circolo della Biella Autostoriche che si corre sabato sotto l’egida ASI e con il patrocinio dei Comuni di Maranello e Serramazzoni, dove si svolgerà l’evento riservato a 50 vetture, che porterà i partecipanti alla scoperta dei luoghi del Mito Ferrari. Dopo la partenza da Maranello e la sosta al Golf Club San Valentino per il pranzo, la manifestazione si concluderà, dopo 115 chilometri, alla Collezione Maserati Umberto Panini per una visita del museo.

Tra le vetture iscritte alcune Ferrari e Porsche d’epoca che si confronteranno con gli altri concorrenti lungo l’itinerario, che in alcuni punti sarà destinato allo svolgimento di prove di regolarità con strumentazione libera. Quanto al programma, la giornata comincia alle 8 cui segue, dalle 9, il briefing con il direttore della manifestazione. Dalle 9,30 ci si mette in strada verso Serramazzoni, da dove – piazza Tasso – le vetture ripartiranno alle 11 per raggiungere il Golf Club di San Valentino, dove si pranza. Alle 13,55 vetture di nuovo in strada, con arrivo previsto, poco dopo le 15, alla Collezione Maserati Umberto Panini, presso cui sono previste la visita e le premiazioni che concludono il programma.