Auto e furgoni,. Ztl sotto assedio. Strade intasate

di Barbara Manicardi

La sosta selvaggia in ogni strada e piazza del cento storico è ormai la normalità. Non succede ogni tanto, succede sempre: la mattina, il pomeriggio e la sera. A volte via Emilia centro, che in un tratto è pure pedonale, è intasata di fugorni parcheggiati ovunque, auto che passano senza preoccuparsi di pedoni e ciclisti, mezzi della raccolta spazzatura e bus: non ci si può credere. E le vie più ’blasonate’ come ad esempio Cesare Battisti e Farini non stanno meglio: sono di fatto dei parcheggi. Così come piazza Mazzini, di fronte alle finestre del Comune. La sosta selvaggia è ormai una consuetudine. E sdradicarla (sempre che si voglia fare) sarà difficile.