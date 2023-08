Auto esclusive, moto e oggetti "Più di settanta pezzi all’asta"

Quasi terminata l’attesa per il nuovo evento di Giusti Aste, il cui ricavato verrà in parte devoluto alla ricerca scientifica del ‘Centro Dino Ferrari’. Sabato 2 settembre, a Formigine, verrà battuta la prestigiosa asta ‘Modena Meets Misano’, appuntamento cult per gli appassionati ed i collezionisti di auto d’epoca e sportive, oltre che della Moto GP e della Superbike: all’asta più di 70 lotti, tra cui la Maserati Quattroporte V8 da 400CV, oggi appartenente ad un collezionista, donata nel 2004, come auto di rappresentanza, da Luca Cordero di Montezemolo all’allora Premier Silvio Berlusconi.

Poi lo scooter Honda X8R autografato da Valentino Rossi, una moto di Luca Marini, una Rudge della Scuderia Ferrari oltre a tute, caschi e guanti di altri centauri del calibro di Melandri, Capirossi e Dovizioso. Verranno battuti anche pezzi donati all’Associazione "Centro Dino Ferrari" ETS, tra cui la tuta originale e autografata di Antonio Giovinazzi, tra i recenti vincitori della 24 Ore di Le Mans e lotti provenienti dalla collezione privata di Jonathan Giacobazzi.

I partecipanti contribuiranno, con le loro offerte, ad una nobile causa dal momento che i fondi raccolti sosterranno la ricerca scientifica del "Centro Dino Ferrari" dell’Università degli Studi di Milano-Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, che da più di 40 anni opera nel campo delle malattie neurologiche. Nello specifico, il ricavato contribuirà all’acquisto di un microscopio elettronico d’avanguardia, che permette di studiare le complesse strutture interne delle cellule, utilizzando un fascio di elettroni che le attraversa ed è in grado di ingrandirle fino a 100 mila volte. L’asta, che si terrà a Formigine, prevede diverse modalità di partecipazione: in presenza, con offerta telefonica o via e-mail oppure online attraverso i portali Giusti Aste. Per partecipare è necessario iscriversi, inviando una e-mail a [email protected] o contattando il 3892990109.

s. f.