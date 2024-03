Auto esplode in piazza Alpi: 19enne ustionato

Erano circa le 12.50 quando, ieri pomeriggio in Piazza Ilaria Alpi, una forte esplosione ha fatto tremare i vetri della zona, facendo accorrere molte persone fuori dal vicino supermercato e dai negozi limitrofi per vedere cosa fosse successo. Tra le numerose auto parcheggiate, tre risultavano seriamente danneggiate: una Audi Q5, una Fiat Tipo e una Ford Fiesta. All’interno della Fiat Tipo con le porte divelte e i vetri in frantumi, era seduto al posto di guida un giovane di circa 19 anni, con diverse ustioni e in stato di choc. Immediatamente allertati, sono arrivati sul posto un’ambulanza del 118, una squadra con autopompa dei Vigili del fuoco e una pattuglia mobile dei Carabinieri.

Dopo le prime cure, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al Centro ustioni di Parma dove gli sono state riscontrate ustioni di primo grado. Dai primi rilievi, effettuati congiuntamente dai Vigili del Fuoco e dai militari dell’Arma, potrebbe essere esploso l’abitacolo saturato dal gas fuoriuscito da alcune bombolette di deodorante, ritrovate all’interno della vettura, assieme a un mozzicone di sigaretta e un accendino. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione della autorità, per ulteriori accertamenti. Un tremendo botto, che in un primo momento ha fatto pensare al mal funzionamento di un impianto a Gpl o a metano e invece ha dell’incredibile, che la causa dello scoppio possa essere stato il "profumo" contenuto in alcune, apparentemente innocue, bombolette d’uso quotidiano.

Una ‘botta’ che ha scardinato le portiere della Fiat Tipo, danneggiando le altre due parcheggiate a fianco, fortunatamente, con nessuno a bordo, né nelle immediate vicinanze, considerata l’ora di punta per gli acquisti, e il via-vai della gente, non solo diretta al supermercato, ma anche negli altri negozi e nel vicino bar. Tutte e tre i veicoli, tra lo sconcerto dei due proprietari involontariamente coinvolti, sono poi stati portati via dal carro attrezzi, lasciando sul posto la gente sbigottita, e alcuni nastri bianco rossi, che delimitavano il luogo dell’esplosione, sulle cui cause gli inquirenti dovranno far luce, sentendo, appena potranno farlo, il ragazzo ferito, dal momento che all’arrivo dei soccorsi, non ha voluto o potuto dire nulla.

Gian Luigi Casalgrandi