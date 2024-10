Auto finisce contro il negozio Blondi

Brutta sorpresa ieri mattina alla gioielleria Blondi in va Emilia centro. Nella notte, intorno alle 2 un’auto è finita contro una delle saracinesche del negozio danneggiandola. A farlo sapere sono gli stessi proprietari della storica attività del centro. "Le indagini sono in corso – ha affermato Pietro Blondi – ma il mio parere è che si sia trattato di un incidente; qualcuno, forse ubriaco, che ha perso il controllo dell’auto e ha sfondato la saracinesca per poi scappare".

Ora attraverso le telecamere ai varchi del centro storico la polizia sta cercando di rintracciare il responsabile. La vetrina interessata dal danneggiamento, ad angolo con via Campanella, è stata transennata in attesa di riparazione mentre le indagini dovranno stabilire se si sia trattato davvero di un incidente o di una tentata spaccata come poteva sembrare in un primo momento.

Emanuela Zanasi