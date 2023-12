Auto investe un cinghiale, gravi danni: "Basta, così non può continuare"

SERRAMAZZONI

"I cartelli di pericolo non sono più sufficienti a garantire la sicurezza degli automobilisti". L’Estense torna sotto la lente d’ingrandimento per la sicurezza, in questo caso per via dei frequenti investimenti di animali selvatici. A raccontare un episodio - ’l’ennesimo’ - avvenuto domenica sera al confine tra il territorio di Serra e Maranello è Nicola Torri, costretto ogni giorno a viaggiare da Pavullo in pianura per lavoro. "Domenica avevo finito di lavorare alle 23.30 quando mi sono messo al volante della mia auto per fare rientro a Pavullo - spiega . Poco dopo aver passato i laghetti di Torre Maina, ho trovato ferma per strada una Jeep Compass con a bordo una famiglia (una coppia più due bambine) di Pavullo: avevano investito un cinghiale. Mi sono fermato per verificare le loro condizioni e fortunatamente stavano tutti bene, ma la parte anteriore destra della loro auto era rimasta fortemente danneggiata. Tengo a precisare come la velocità della macchina non fosse elevata: nonostante l’urto, non sono nemmeno scoppiati gli airbag. Fortuna ha voluto che l’uomo alla guida sia riuscito a mantenere il controllo dell’auto senza uscire di strada. E chi come me viaggia tutti i giorni sull’Estense, di questi episodi ne vede a bizzeffe. Così non si può andare avanti, è ora che venga trovata una soluzione per tutelare la sicurezza di tutti". Nel 2018, lo stesso Torri era stato coinvolto in prima persona in un incidente con un cinghiale tra Gorzano e Torre Maina: "Avevo distrutto la macchina ad una velocità di 36 kmh - prosegue -. Il cinghiale mi aveva colpito lateralmente e, nonostante la richiesta di risarcimento alla Regione, non sono mai stato pagato. Su una strada con limite che arriva anche a 90 kmh non può essere sufficiente risolvere la questione con un banale cartello che segnala la presenza di animali selvatici". r.p.