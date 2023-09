Auto, musei e visite guidate Arriva l’Italian Motor Week

L’apertura straordinaria di fabbrica e showroom Maserati, le visite guidate gratuite al Museo Ferrari di Modena e a quello di Maranello, le visite guidate al Museo Stanguellini e al Museo Panini, l’apertura straordinaria del Museo Horacio Pagani con ingresso gratuito. Sono le iniziative in programma a Modena da lunedì nell’ambito della prima edizione di ’Italian Motor Week’, la settimana promossa dalla rete nazionale Anci Città dei Motori per celebrare valorizzare e promuovere il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze del Made in Italy motoristico, conosciuto e amato in tutto il mondo. Gli appuntamenti modenesi si possono prenotare sul sito Visitmodena.it dove sono precisati anche orari, modalità e agevolazioni per ogni singola opportunità. Alcune delle iniziative rientrano anche nel programma del FestivalFilosofia che inizia giovedì 15 settembre. Il programma della manifestazione nazionale si può consultare sul sito www.italianmotorweek.it.