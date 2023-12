Auto precipita in una scarpata per circa 30 metri, ferite due donne

Doppio incidente nella serata tra venerdì e sabato sulle strade del Frignano. A Sestola, sulla strada che da Passo del Lupo scende al paese, verso le 18.30 di venerdì un’auto con a bordo due donne (una di Pavullo e una di Sestola) è precipitata in una scarpata per circa 30 metri. Sul posto si sono recati i tecnici del soccorso alpino, i vigili del fuoco, il personale sanitario e i carabinieri. Una delle due donne è stata trasportata in elicottero al maggiore di Bologna, mentre l’altra è stata presa in carico da un’ambulanza dei volontari (giunti da Montecreto e Sestola). A causare l’incidente pare sia stato il ghiaccio. Più tardi, intorno alle 2.30, a Sant’Antonio di Pavullo una Suzuki Vitara bianco (nella foto) con a bordo una coppia di sessantenni residenti a Montebonello si è ribaltata sulla Statale 12 nei pressi del rettilineo della farmacia. Le due persone a bordo non hanno riportato ferite gravi. Sul posto carabinieri, ambulanza e Soccorso Pavullese Covili per il recupero dell’auto.