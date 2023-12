Auto sbanda nel buio e si ribalta a Migliarina. Muore a 41 anni: quarta vittima in pochi giorni

L’auto che ’vola’ fuori strada e si ribalta. Un tragico impatto che non gli ha lasciato scampo: non ce l’ha fatta Daniele Calzolari, 41 anni, residente a Reggiolo, vittima di un incidente stradale che si è verificato venerdì sera a Migliarina di Carpi.

E’ la quarta vittima in pochi giorni dopo le tre vite spezzate mercoledì in un incidente a Serramazzoni.

Le condizioni del 41enne sono parse da subito gravissime: il tempestivo intervento dei mezzi di soccorso, la corsa all’ospedale Ramazzini, il tentativo di rianimarlo non sono riusciti a salvarlo e poco dopo l’arrivo in ospedale il giovane è morto per le gravi ferite riportate.

Erano circa le 20.30 quando il giovane, a bordo di una Nissan, stava percorrendo via Lunga in località Migliarina, dirigendosi verso via Guastalla.

Per cause in corso di accertamento, nell’affrontare una semicurva verso sinistra, la macchina ha sbandato finendo fuori strada e ribaltandosi su un terreno agricolo posto alla sua sinistra urtando, pare, un manufatto in cemento. L’impatto è stato molto violento. Sul posto sono giunti, oltre al 118, i Vigili del fuoco e la Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine. Restano da chiarire le cause che hanno portato allo schianto della macchina: non risulta coinvolto alcun altro mezzo.

La notizia dell’incidente avvenuto l’altra sera a Migliarina di Carpi si è rapidamente diffusa a Reggiolo, dove la vittima abitava, in via Parini.

Proprio qui, nel tardo pomeriggio di ieri, l’agenzia Bonini ha allestito la camera ardente, dopo aver ricevuto il nulla osta per i funerali dall’autorità giudiziaria e Azienda sanitaria locale modenese.

Daniele Calzolari, 41 anni, era titolare della Dermec, una piccola impresa artigianale attiva nel settore metalmeccanico, con sede nella zona industriale Rame, a Villanova di Reggiolo.

Daniele aveva continuato l’attività del padre Riccardo, deceduto nel dicembre dello scorso anno, stroncato da una malattia. Daniele lascia nel lutto la madre Elisa, la sorella Sabina, i nipoti e altri parenti.

Amante della natura, era appassionato di bonsai, di cui aveva una vasta collezione.

L’altra sera, quando si è verificato l’incidente nel Carpigiano, Daniele era uscito per compiere un giro nella zona per contattare alcune imprese del suo stesso settore, in cerca di collaborazioni e possibili commesse per la sua azienda.

I funerali si svolgono nel pomeriggio di domani, partendo dall’abitazione per giungere alle 14,30 alla chiesa parrocchiale di Reggiolo.

Dopo la messa il feretro sarà trasferito nel vicino cimitero, per la sepoltura vicino alla tomba del padre. Numerosi i messaggi di solidarietà giunti ai familiari di Daniele. Anche il sindaco di Reggiolo Roberto Angeli ha espresso il cordoglio a nome della comunità locale.

Maria Silvia Cabri

e Antonio Lecci