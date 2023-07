"Auto senza assicurazione, giro di vite"

Altri dieci targasystem a guardia dei confini cittadini. Il Comune ha già stanziato, infatti, la somma necessaria – 53mila euro – ad acquistare e mettere in funzione i dispositivi che, come noto, segnalano il passaggio di auto rubate o prive di assicurazione eo di revisione grazie al collegamento con la black list del Ministero e della Motorizzazione. Ai confini cittadini, di questi occhi elettronici, ce ne sono 16 che sorvegliano i veicoli di entrata: l’upgrade voluto dall’Amministrazione, all’attuale dotazione, ne aggiunge 10 che andranno a sorvegliare i veicoli in uscita, in modo da garantire la massima sorveglianza sul traffico e dare corso agli auspici del Sindaco Gian Francesco Menani, che in proposito, in occasione di uno dei ‘blitz’ perfezionati a danno di veicoli non in regola aveva ricordato come sul tema "l’attenzione da parte della Polizia Locale di Sassuolo è e deve rimanere alta". Il potenziamento della sorveglianza in ingresso e in uscita dalla città e la somma investita confermano l’assunto, anche perchè, ebbe a dire ancora il Primo Cittadino, "la guida senza patente o senza assicurazione o ancor di più la mancata revisione dei veicoli, mettono a rischio non solo l’incolumità di chi guida ma anche di chi ha il solo torto di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato". Che quello della sicurezza stradale sia tema oltremodo sentito, del resto, è noto, ed in soccorso valgono ancora i dati relativi al 2022, che raccontano di strade sassolesi oltremodo problematiche, caratterizzate da un aumento degli incidenti pari al 30% rispetto al 2021 che suscita ovvio allarme: i varchi, in questo senso, collaborano a ‘fare rete’ insieme agli altri dispositivi di videosorveglianza, evitando che ai problemi legati ai sinistri se ne possano aggiungere altri in fase, magari, di risarcimento dei danni eo pratiche assicurative o che sul territorio si muovano veicoli non in regola. Tutto, del resto, si integra, se finalizzato – questo è il caso – alla prevenzione, né stupisce l’Amministrazione provveda a rafforzare quanto può fare. Attivati a fine 2017, quando vennero installati i primi tre, i ‘varchi intelligenti’ sono oggi diffusi pressoché ovunque. Sedici, ad oggi, quelli ‘sparsi’ nei punti più strategici del territorio, ben oltre quelli che sono gli ingressi cittadini: ce ne sono infatti tra cui via Ancora, Ponte Fossa, via Po, dove Sassuolo diventa Fiorano e viceversa, in via Adda oltre che in via Regina Pacis e sul sovrappasso pedonale della Pedemontana, e ancora in via Montegibbio, via del Tirassegno e sulla Strada Provinciale 16 di Castelvecchio.

Stefano Fogliani