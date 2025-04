Auto senza controllo travolge coppia di anziani

Stavano passeggiando lungo la strada quando, all’improvviso, sono stati travolti da un’auto al cui volante, però, non vi era nessuno. Infatti – secondo i primi accertamenti – il mezzo, probabilmente senza freno a mano, ha via via preso velocità lungo una discesa.

L’incidente, gravissimo si è verificato ieri mattina intorno alle 10 nelle strade di Sestola. Ancora la dinamica del singolare investimento non è chiara: sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine. Pare però che una coppia di anziani, intenta a passeggiare per le vie del paese sia stata appunto travolta all’improvviso dal mezzo che, poco prima, si trovava parcheggiato. Per cause non chiare, infatti, la vettura avrebbe iniziato a ‘scendere’ da sola in una strada un po’ in discesa.

Non si esclude che il freno abbia ceduto ma saranno le successive verifiche a valutarlo. Le vittime, purtroppo, non sono riuscite ad evitare il violento impatto, trovandosi all’improvviso l’auto dinanzi. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, chiamanti da alcuni cittadini che hanno assistito alla scena. Ad avere la peggio la donna, S.P. Le sue iniziali, trattata sul posto e poi trasferita in codice rosso, con l’elisoccorso nel frattempo atterrato sul posto, all’ospedale di Baggiovara. La 71enne è ora ricoverata in terapia intensiva: ha riportato numerosi traumi nell’impatto e la sua prognosi è riservata. La coppia, a causa dell’urto è finita riversa sulla strada, riportando numerose ecchimosi. Meno gravi le condizioni dell’altro anziano, che non sarebbe in pericolo di vita. Ora sul rocambolesco e grave incidente sono in corso i dovuti accertamenti, da parte delle forze dell’ordine al fine di ricostruire l’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

v. r.