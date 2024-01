Auto sfonda dehor del Forno Giardini a Modena: tragedia sfiorata. Video

Modena, 26 gennaio 2024 – Tragedia sfiorata questa mattina in via Giardini a Modena, dove un'auto intorno alle 7 ha sfondato il dehor del bar-pasticceria Forno Giardini (video). Da chiarire le cause dell'incidente: l'auto ha travolto tavolini e sedie fermandosi a pochi centimetri dalla vetrata del locale.

Il dehors del bar pasticceria Forno Giardini transennato dopo l'incidente (Foto Fiocchi)

Fortunatamente in quel momento all'esterno non c'era nessun cliente. Incolumi anche i baristi. La zona è stata transennata.

"Un grande spavento: nella sfortuna siamo stati fortunati. Le commesse erano appena rientrate: fino a pochi minuti prima stavano preparando i tavolini nel dehor”, spiega ancora spaventato il titolare del bar, Salvatore Lopez.