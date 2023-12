Auto si ribalta sull’Estense. Conducente salvo grazie alle cinture

Ennesimo incidente in pochi giorni nel tratto serramazzonese della Nuova Estense. Ieri, verso le 12.30, una Kia bianca che procedeva in direzione di Pavullo ha improvvisamente sbandato, ribaltandosi nel campo a lato della strada. Il sinistro - che non ha visato coinvolti altri veicoli - è avvenuto nel tratto tra l’incrocio per Campolù ed il viadotto sul rio Torto. A bordo dell’auto c’era un uomo di 66 anni di Pavullo, uscito miracolosamente dall’auto non in gravi condizioni: a salvarlo sarebbe stata la cintura di sicurezza. A seguito dell’urto, il 66enne è comunque stato trasportato a Baggiovara per accertamenti. Secondo testimonianze, a causare l’incidente sarebbe stato l’attraversamento di un animale selvatico. Dei rilievi se ne è occupata la polizia stradale di Pavullo, prontamente intervenuta insieme ai vigili del fuoco, al personale sanitario e all’autosoccorso Pavullese Covili. L’incidente, tuttavia, non ha influenzato la viabilità. Nel corso dell’ultimo mese, gli incidenti avvenuti sulla Nuova Estense sono stati molteplici, talvolta purtroppo dall’esito grave o mortale.

Lo scorso mercoledì 20 dicembre un frontale si era verificato nella curva che immette sul viadotto del rio Torto, con un 74enne ferito gravemente e trasportato in elicottero a Baggiovara. Nello stesso identico punto, giovedì 30 novembre, era avvenuta una strage senza precedenti (almeno negli ultimi anni): tre persone a bordo di una Dacia Duster, a seguito di uno schianto con un camion, avevano perso la vita. In queste settimane, l’amministrazione di Serramazzoni sta lavorando ad uno studio di fattibilità per installare il tutor su tre diversi tratti. Altri sono invece gli interventi auspicati a lungo termine: in primis, l’ampliamento della sede stradale.

r.p.