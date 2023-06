Auto sulla ciclabile, ferito anziano "Viale Autodromo pericoloso Anche qui serve l’autovelox"

L’incidente verificatosi ieri mattina all’incrocio tra viale Autodromo, via Nobili e strada Formigina che ha coinvolto due vetture e un ciclista, solleva di nuovo aspre polemiche tra i residenti della zona. A rimanere ferito un ciclista di 87 anni di Modena, colpito da una delle auto che si sono scontrate all’altezza del semaforo: uno dei mezzi, dopo lo scontro, ha invaso il marciapiede dove si trovava l’anziano in bici, travolgendolo. La Renault Zoe era condotta da un uomo di 43 anni residente a Modena, la Volkswagen Polo che avrebbe colpito il ciclista da un 24enne sempre residente in città. Sul posto per i rilievi di legge la polizia locale.

Francesca Bastasini e Salvatore Morale, che soltanto una settimana fa denunciavano la mancanza di sicurezza per residenti, pedoni e ciclisti su viale Autodromo, chiedendo l’installazione di postazioni fisse per rilevare le infrazioni degli automobilisti, sono esasperati: "Vado spesso in bicicletta nella zona dell’incrocio con via San Faustino – denuncia Bastasini – perché ci sono alcuni studi medici, la farmacia, una tabaccheria e diversi negozi. Nell’incidente avrei potuto essere coinvolta anche io: cose come queste rischiano di essere sempre più frequenti e tragiche se non vengono presi provvedimenti da parte delle istituzioni". "C’è poco da dire – le fa eco Morale – perché senza controlli la situazione può soltanto peggiorare. Come ho già spiegato, le persone non percorrono più viale Italia per paura delle sanzioni dell’autovelox e dei photored e l’alternativa più comoda è proprio viale Autodromo: ogni giorno vediamo vetture che sfrecciano a velocità molto sostenute, spesso oltre i 100 kmh e tanti passano con il rosso ai semafori pedonali". Eppure, dopo la denuncia della settimana scorsa, si era riscontrata una risposta concreta da parte della polizia locale di Modena, che aveva disposto alcuni controlli con postazioni mobili per monitorare la velocità, oltre a posti di blocco su viale Autodromo. "Dopo la nostra denuncia – spiega Bastasini – abbiamo notato un aumento dei controlli ma, anche alla luce dell’incidente, siamo convinti che servano postazioni fisse, proprio come in viale Italia: le forze dell’ordine non possono essere sempre qui e, appena se ne vanno, molti automobilisti riprendono a guidare in maniera irresponsabile. Ogni volta che attraverso con il verde al semaforo pedonale in prossimità di via Piazza, devo accertarmi che le vetture si fermino: ho rischiato più volte di essere investita; inoltre, portando a passeggio il cane, vedo spesso conducenti intenti a guidare con il cellulare in mano".

Certamente, la richiesta di posizionare nuovi rilevatori che sanzionino i comportamenti dei conducenti risulterà impopolare, tuttavia può essere un valido spunto di riflessione. "Come ho già detto – conclude Morale – non capisco il senso di collocare l’autovelox in una zona disabitata come viale Italia, lasciando una situazione pericolosa in viale Autodromo".

Jacopo Gozzi