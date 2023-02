Auto svaligiate, i video incastrano ladro seriale

Durante la settimana di Natale avrebbe ’ripulito’ almeno otto vetture parcheggiate all’esterno della stazione ferroviaria di Mirandola. Grazie ad una certosina indagine degli agenti del commissariato di Mirandola, coordinati dalla Procura, il ladro seriale è stato individuato. La mattina del 21 febbraio scorso, infatti, i poliziotti hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso nei confronti di un uomo di 65 anni residente nella provincia di Mantova, indagato per i reati di furto aggravato e danneggiamento ai danni appunto di diverse vetture a fine dicembre 2022. I poliziotti, a seguito della perquisizione nell’abitazione del 65enne, hanno poi trovato riscontro alle ipotesi investigative. Infatti nell’appartamento dell’indagato sono spuntati non solo indumenti uguali a quelli utilizzati durante i furti – ovviamente confrontati con le immagini di videosorveglianza della zona – ma anche un comune frangi vetro, utilizzato dal balordo per mandare in frantumi i vetri delle vetture e varie parti di ricambio di automobili, compatibili con quelle oggetto di furto.

Non solo: nell’abitazione dell’uomo i poliziotti hanno trovato anche altri oggetti su cui sono in corso ulteriori approfondimenti per accertarne la provenienza illecita. Gli oggetti sono stati tutti sottoposti a sequestro.

A far scattare le indagini degli agenti del commissariato erano state le denunce presentate dalle vittime che, al loro risveglio, si erano trovate le auto vandalizzate e ripulite da ignoti.

Gli operatori del commissariato avevano quindi visionato le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, che avevano consentito loro di acquisire fonti di prova a carico dell’uomo per i furti commessi su 8 autovetture. Colpi che il 35enne aveva messo a segno in due diversi episodi alla fine di dicembre. L’uomo, dopo aver infranto i vetri posteriori delle auto, parcheggiate all’esterno della stazione ferroviaria di Mirandola, si era impossessato di diverse parti delle vetture per poi fuggire indisturbato.

v.r.