Auto urta lo spartitraffico e si ribalta. Muore una donna, grave il marito

Ancora una tragedia sulle strade nella nostra provincia. All’alba di ieri mattina un’auto, su cui viaggiava una coppia di Gioia del Colle, Puglia, è finita improvvisamente fuori strada mentre percorreva l’autostrada del Sole. Nonostante gli immediati soccorsi dei sanitari del 118 per la trasportata, moglie dell’uomo, non c’è stato nulla da fare. La donna, Annunziata Stefanina Bosco, 58 anni, è deceduta sul colpo. Grave ma non in pericolo di vita il marito, un uomo di 63 anni che si trovava alla guida del mezzo, una Cinquecento. Il grave schianto si è verificato dopo le 5 di ieri mattina, appunto, sull’A1, nei pressi del parcheggio di Castelfranco Est, in direzione Milano. All’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento l’auto ha sbandato, urtando prima contro la cuspide della corsia di accesso al parcheggio per poi ribaltarsi. Il mezzo ha finito la propria corsa nella scarpata adiacente la strada. Subito sul posto, allertati dagli automobilisti di passaggio sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, insieme ai vigili del fuoco.

I pompieri hanno subito estratto dalle lamiere contorte la donna e il marito ma, per la 58enne, purtroppo, non c’era più nulla da fare; troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto. Per gli accertamenti di rito sono intervenuti poi gli agenti della sottosezione di Modena Nord, che stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica del tragico schianto. Non si esclude, al momento, che l’uomo alla guida possa essere stato colto da un colpo di sonno o da un malore: gli accertamenti sono appunto in corso. I sanitari hanno poi trasportato all’ospedale di Baggiovara il 63enne, sotto choc per l’accaduto. L’uomo ha riportato diverse ferite; resta ricoverato ma non dovrebbe correre pericolo di vita. Parte della carreggiata è stata inibita al traffico per permettere agli operatori sanitari di intervenire e lavorare in sicurezza. La salma della donna è stata trasferita in medicina legale

v. r.