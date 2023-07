Auto vola per 40 metri giù dalla scarpata Ferito un anziano

Il tratto è sempre lo stesso, a cavallo tra ponte Samone e ponte Docciola sulla fondovalle Panaro; l’incidente è il terzo in cinque settimane, questa volta fortunatamente non grave. Ieri, intorno alle 9, una Fiat Panda condotta da un uomo (sulla settantina) residente a Vignola che viaggiava in direzione della pianura è carambolata - nei pressi del frantoio - in una scarpata. Il tutto sarebbe avvenuto in prossimità di una curva, dove l’auto avrebbe impattato di lato un camion proveniente dal senso opposto, terminando la corsa ad una quarantina di metri dal piano stradale. Sul posto si sono precipitati l’Avap di Montese e l’elisoccorso di Bologna: l’uomo, sempre cosciente, è stato trasportato in elicottero a Baggiovara per poi essere dimesso in giornata. La Panda distrutta è stata recuperata dall’Autosoccorso Pavullese di Covili, mentre per estrarre il ferito si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Pavullo. Era il 28 maggio quando, nello stesso tratto, aveva perso la vita un motociclista di 49 anni. Solo venerdì scorso, poi, era avvenuto uno spaventoso incidente frontale.

r.p.