"Autobrennero fa ricorso al Tar: altri rinvii"

Bretella Campogalliano-Sassuolo e Cispadana autostradale, tutto lascia pensare tornino in discussione. Questo almeno è quanto farebbe intendere l’iniziativa assunta dalla maggioranza di Trento e Bolzano che rappresenta la proprietà di Autobrennero. Non si sa se a insaputa dei soci modenesi e reggiani. "Siamo molto perplessi – scrivono Eriuccio Nora per il Comitato ’No bretella Campogalliano-Sassuolo Sì trasporto sostenibile’ e Silvano Tagliavini per il ’Coordinamento cispadano No autostrada Sì strada a scorrimento veloce’ – su quanto apprendiamo dalle notizie giornalistiche che arrivano da Trento sulla attivazione da parte di Autobrennero di un ricorso al Tar contro il bando recentemente emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Motivazione addotta: la mancanza di garanzie che la norma della ’prelazione’ (su cui il Comitato e il Coordinamento stanno valutando un possibile ricorso) sia applicata al bando stesso".

Questo ritarderebbe certamente la procedura di concessione che, peraltro, sta continuando in deroga da una decina di anni, dal 2014.

"Sono dunque già un ricordo lontano, nonostante siano passate solo alcune settimane, – commentano Nora e Tagliavini – i festeggiamenti ed i brindisi di Salorno dove i presidenti delle provincie autonome del Trentino (Fugatti) e dell’Alto Adige (Kompascher), salutavano l’uscita del bando di gara per l’assegnazione della concessione A22 predisposto a misura di Autobrennero e che, con l’inserimento della clausola della prelazione darebbe di fatto un enorme, e quasi insormontabile, vantaggio alla società presentatrice dell’offerta di partenariato pubblico privato. Questo atteggiamento da parte di Autobrennero ci sorprende alquanto: il ’libero mercato’ e la ’libera concorrenza’, sempre portati come valori irrinunciabili per un sano sistema imprenditoriale, perdono la loro consistenza quando in ballo ci sono interessi che evidentemente vanno oltre quei valori".

Un ennesimo rinvio allontana non solo la prospettiva della realizzazione di Bretella e Cispadana, ma impediscono si possa procedere anche con altri progetti stradali che migliorino la mobilità locale. "Indispensabili interventi per realizzare un sistema della mobilità più sostenibile a servizio di una vasta area che comprende il Distretto ceramico emiliano, la bassa modenese e quella reggiana, l’alto ferrarese – lamentano Nora e Tagliavini – continuano a rimanere al palo. A questo punto la palla passa alla magistratura con la politica che ancora una volta resta a guardare senza assumersi le doverose responsabilità".

al.gr.