Autobus, corsa contro il tempo. Nel 2026 gara per l’affidamento: "Senza holding arrivano i francesi"

L’allineamento astrale è irripetibile: per la prima volta Seta annovera tre sindaci ai primi anni di mandato, intenzionati a rafforzare i territori in piena campagna elettorale per le elezioni regionali, quando cioè i candidati presidenti non lesinano sugli impegni da assumere in caso di vittoria. Un’occasione storica che infatti gli azionisti pubblici (Modena, Reggio e Piacenza) non vogliono perdere, alzando la voce contro Tper e Bologna e sollecitando un riequilibrio dei poteri a vantaggio dei territori per migliorare un servizio insufficiente e armonizzare i contratti dei lavoratori.

Il messaggio è anche alla futura giunta regionale: la Finanziaria 2025 per il trasporto pubblico non si svena, diciamo così. L’associazione di categoria Asstra fa presente che sul piatto ci sono solo 120 milioni di euro a livello nazionale quando per compensare l’inflazione se ne se ne chiedevano dagli 800 milioni a un miliardo e 600. L’unica allora è che siano le Regioni a rimpinguare la posta.

La minaccia dei sindaci Mezzetti, Massari e Tarasconi è di non entrare nella futura – e al momento fantomatica – maxi-società nella quale far confluire le aziende di trasporto dell’Emilia Romagna (Seta, Start e Tper. Non la Tep di Parma che viaggia da sola). In sostanza: da Tper premono perché Seta entri nella costituenda holding. I soci pubblici non è che siano contrari: vogliono prima trattare sulle condizioni.

Il punto è che adesso spunta un’altra variabile: il tempo. Nel 2026 è in programma il bando europeo per l’affidamento del servizio dal 2027. Le stazioni appaltanti saranno le agenzie di mobilità unite per bacini territoriali (Modena e Reggio per esempio). La premura di chi sostiene la necessità della holding allora è di farla nascere al più presto. Perché se arriva a festa finita – quando cioè la gara entra nel vivo o addirittura dopo l’assegnazione – non avrebbe più ragione di esistere. La holding regionale serve cioè a rendere più competitiva, ad allargare le spalle grazie alle economie di scala del candidato emiliano romagnolo. Se invece la holding non si materializza, si procederà in ordine sparso, con la possibilità concreta – è la preoccupazione che circola – che il servizio passi nella mani di altri colossi italiani o stranieri: francesi o tedeschi nello specifico. In pratica quello che è accaduto in Toscana.

Ora, per chi deve prendere il bus non è detto che il servizio non possa essere anche migliore. Ma ci sono due elementi da considerare: il primo è che sarebbe un ulteriore componente strategica italiana che finirebbe all’estero, il secondo è che il nuovo titolare possa voler azzerare i contratti in essere con dipendenti e fornitori, scenario che suscita apprensione tra i sindacati.

Se holding deve essere dunque chi la sostiene chiede che la si faccia al più presto. Il problema tuttavia è che i tempi si possono accelerare fino a un certo punto: ci sono le elezioni regionali, la nuova giunta da insediare, i Comuni coinvolti saranno chiamati a decidere di cedere le loro quote e occorrerà un passaggio nei Consigli comunali: c’è chi ricorda il ‘pellegrinaggio’ del presidente di Atcm Pietro Odorici quando si trattò di trasformarsi in Seta, impegnato nelle audizioni nei diversi Comuni. Nel frattempo però la sabbia della clessidra comincia a scorrere.