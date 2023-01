Modena, autobus in tilt e corse tagliate: “Strana influenza degli autisti”

Modena, 12 gennaio 2023 – Una influenza, "circoscritta alla sola Modena", starebbe decimando gli autisti in servizio costringendo Seta a tagliare le corse. Non senza una punta di sarcasmo Fratelli d’Italia segnala disservizi sul fronte del trasporto locale. Il presidente dei giovani del partito di Meloni Lorenzo Rizzo rimarca come Seta abbia "superato, nel periodo gennaio - novembre 2022, il numero massimo di corse non effettuate consentite dal contratto con disservizi che si sono concentrati nel mese di novembre e hanno riguardato le ore di punta delle linee urbane 1-3-5-8-11-13".

Dal 5 dicembre, fa presente Rizzo, l’azienda, "pur di sopperire alla mancanza di personale ha depotenziato il proprio servizio cancellando alcune corse". E le ragioni della riorganizzazione secondo quanto Seta risponde ai reclami dei cittadini, riferisce il presidente Rizzo, "sarebbero legate alla situazione sanitaria". In pratica, "ci sarebbe una vera e propria epidemia tra i propri autisti che evidentemente va avanti da mesi. Un focolaio circoscritto alla sola Modena dal momento che a Piacenza e Reggio, province in cui opera l’azienda, non ci sarebbe alcun problema del genere".

Uno scenario diverso, fa notare Fratelli d’Italia, rispetto a quanto riferito poco tempo dal sindacato Orsa che "aveva espresso preoccupazione per la carenza di personale in Seta dovuto al fuggi fuggi generale a causa della condizione precaria degli autisti": aveva indetto anche uno sciopero il 2 dicembre per chiedere più diritti. Che l’influenza sia la vera ragione o meno che stronca parte delle corse di quasi la metà delle linee urbane di Modena da oltre un mese, "sfugge il criterio con cui siano state selezionate. Infatti, depotenziando entrambe le linee (1 e 8) che collegano Modena Est alla città ed alla Stazione dei Treni e delle Corriere, si sceglie di colpire senza alcuna ragione studenti e lavoratori pendolari di una zona della città".

Interpellati in proposito da Seta spiegano che "la carenza di autisti di bus non riguarda certamente solo Seta ma è un problema nazionale, che tocca tutte le aziende di trasporto pubblico. Il contesto nazionale è oggi caratterizzato da una carenza strutturale di autisti, in quanto la professione non è più attrattiva come un tempo". Va inoltre considerato che "la pandemia ha stimolato una forte crescita del comparto del trasporto merci e della logistica, da cui sta derivando un sensibile aumento della richiesta di autisti in possesso di qualifiche professionali comparabili a quelle di chi opera nelle aziende di tpl".

Tale situazione è anche riconducibile "alla mancata previsione di risorse nazionali per poter fronteggiare il grave stato di difficoltà economico in cui versa il settore del trasporto pubblico, come ad esempio il mancato adeguamento inflattivo e la compensazione dell’esplosione dei costi del carburante".

A ciò si aggiunge "il perdurare di assenze dovute ad un picco influenzale e purtroppo ad una coda di positivi Covid". In questi giorni nel deposito di Modena "a fronte di 253 autisti teoricamente disponibili si registrano assenze superiori alle 60 unità (pari a circa il 25% del totale). Numeri che variano di giorno in giorno e quindi non preventivabili, per cui sono state individuate solo alcune corse di alcune linee urbane che potrebbero non essere effettuate al verificarsi di tali eventi. L’azienda ha comunque in corso - e in previsione - nuove assunzioni".