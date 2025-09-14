Autobus, dubbi in Regione. Azienda unica al tramonto . Possibile rinvio delle gare

Prende forma uno scenario che fino a poche settimane fa sembrava lunare: la proroga da parte della Regione della gara per l’affidamento del trasporto pubblico al 2028. Niente di ufficiale, ma in viale Aldo Moro matura sempre più la convinzione che l’ipotesi di un super contenitore comandato da Bologna (holding o società unica), che tenga insieme tutte le aziende da Piacenza a Rimini stia tramontando. E che piuttosto che arrivare in ordine sparso all’appuntamento del 2026 tanto vale sondare la praticabilità di altri schemi. La riprova di una convivenza che mostra ormai la corda fra Tper e le altre società, Seta in testa, sono i siluri scagliati nell’intervista dall’assessore Paolo Zanca dall’amministrazione comunale di Modena ai vertici regionali dell’azienda e il niet modenese sul possibile aumento del biglietto e degli abbonamenti. Pesano inoltre le indiscrezioni pubblicate ieri sui piani di battaglia per stringere alleanze con Start Romagna oppure con Tep Parma, tagliando fuori Tper.

Fino a poco tempo fa il revanscismo di Modena non spaventava più di tanto l’azienda bolognese, che lo interpretava come un mero tentativo di strappare qualche concessione. Adesso però il livello di allerta di alza perché la Regione teme che l’idea di azienda unica finisca su un binario morto.

Un’eventuale matrimonio con Start Romagna significherebbe acquisire in dote due milioni e mezzo di passeggeri, un numero più che competitivo in vista della gara. Ma Modena dialoga anche con Parma, studia il modello ‘in house’ – cioè la gestione diretta del servizio da parte degli enti pubblici – per capire se può essere questa la soluzione più vantaggiosa per il territorio.

Stando così le cose la Regione potrebbe decidere di prorogare al 2028 l’indizione delle gare. Ma come giustificare il rinvio agli occhi dell’opinione pubblica e soprattutto dell’Europa? L’ideale sarebbe invocare la necessità di un supplemento istruttorio che spieghi in maniera chiara i vantaggi per i cittadini di modelli ‘in house’ che prevedono sinergie tra province diverse, in un’ottica di legami più stretti tra territori, capaci di garantire un maggiore livello di concorrenza, a tutto vantaggio degli utenti dei bus.

Musica per le orecchie dell’Unione europea, dato che una mega azienda regionale apparirebbe invece come un monopolio. "Territori che si alleano, meno politica e più piani industriali efficaci – riflette un dirigente aziendale – sarebbero il richiamo perfetto anche per partner stranieri e per il loro ingresso in cordata ma non in posizione dominante. Evitando in questo modo gli errori del passato, quando arrivarono i colossi francesi di Ratp e scapparono poco dopo a gambe levate, dopo aver sbattuto il naso contro un sistema di Tpl comandato da Bologna".

Sullo sfondo, l’esito della partita avrà anche ricadute politiche all’interno dell’amministrazione e della maggioranza modenese dove sulla vicenda trasporti e non solo convivono due anime: più votata allo scontro frontale quella del sindaco Massimo Mezzetti e dell’assessore Paolo Zanca, più trattativista quella dell’assessore Giulio Guerzoni e l’amministratore unico di aMo Andrea Bosi. Il primo banco di prova per capire chi sta vincendo il braccio di ferro sarà vedere se da lunedì in poi la linea 3 si immetterà in via Contrada provenendo da via Ragazzi del ‘99.