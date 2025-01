Autobus, il servizio si potenzia: "Ci saranno più corse per le frazioni"

Scattano il 7 gennaio i previsti e attesi miglioramenti del trasporto pubblico che collega il capoluogo cittadino alle due frazioni più distanti e remote del territorio comunale. Il problema dei collegamenti Seta con i lontani agglomerati di Gavello e San Martino Spino era stato sollevato in agosto dai consiglieri di minoranza Pd Alessandro Guarda e Laura Bernaroli che lamentavano i disagi che deve sopportare la popolazione di queste località, composta in numerosa parte da anziani.

Ora arrivano finalmente novità importanti poiché, a partire da martedì prossimo, le linee 401 e 491 offriranno un servizio potenziato e una distribuzione più efficace delle corse. Il piano, sviluppato in collaborazione con l’amministrazione comunale, AMO (l’Agenzia per la Mobilità) e Seta, gestore del servizio, mira a migliorare la qualità dei collegamenti sul territorio, aumentando le corse della linea 491 e definendo un percorso più lineare per la linea 401, con l’introduzione di due nuove fermate lungo la Circonvallazione di Mirandola.

La linea 491 vedrà un incremento delle corse giornaliere, con 9 andate e ritorni dal lunedì al venerdì e 7 il sabato. Inoltre, verrà introdotta una nuova corsa mattutina dedicata al collegamento Quarantoli-Mirandola. Nei giorni non scolastici, il servizio subirà, invece, una lieve riduzione (-1 corsa), garantendo comunque una copertura più ampia e frequente per le frazioni sulla SP 22 "delle Valli".

Per la Linea 401 il nuovo programma prevede il ripristino della corsa delle ore 18 dai poli industriali verso la stazione ferroviaria. Il chilometraggio annuo prodotto in seguito alle modifiche introdotte passerà da 148.360 a 178.886 km, migliorando ulteriormente l’accessibilità del servizio.

"Con questo nuovo piano del Trasporto Pubblico Locale, fondamentale strumento di coesione sociale, – commenta l’assessore Carafoli - vogliamo garantire alle frazioni collegamenti più frequenti e accessibili, rispondendo alle richieste dei cittadini".

Alberto Greco